中国维权人士郭飞雄狱中绝食传遗言盼与妻合葬

中国/郭飞雄

曾试图前往美国探视病重妻子被阻事后被捕、妻子抱憾而终的中国知名维权人士郭飞雄，至今持续绝食表达抗议。他的胞姐杨茂平表示，郭飞雄日前写信给她交代后事，盼死后能与亡妻合葬。郭飞雄此前多次给中国当局领导人包括李克强写信，希望获准探望在美病重妻子。

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据中央社引述消息报道，狱中绝食，中国维权人士郭飞雄遗言盼与妻合葬。郭飞雄本名杨茂东，现年56岁，因多次参与维权先后入狱11年，2019年8月出狱。2021年1月间，他在上海机场试图离境赴美探视妻子张青时，被中国当局拦阻未能成行。

同年11月底，张妻陷入病危，郭飞雄向中国国务院总理李克强发表公开信，要求当局允许他出境看望妻子，不久却遭拘押，今年1月更被依“煽动颠覆国家政权罪”正式逮捕，关押在广州市第一看守所内，至今未移送检方调查起诉及法院审理。郭飞雄于是展开绝食抗议，被狱方强迫灌食至今。

报道引述自由亚洲电台消息，张青已于今年1月在美国病逝，留下一对儿女。杨茂平表示，虽然她多次写信劝告郭飞雄放弃绝食，但郭飞雄在3月2日的回信中，表达对妻子离世的“极度的悲恸、内疚和有罪孽感，“让我永远向她赔罪”。

杨茂平指出，郭飞雄还在信中交代遗言，希望自己死后不要火化，而能土葬在家乡的山顶，并希望未来与妻子合葬。

据消息称，郭飞雄被关押期间，他的律师及家属多次要求会见遭拒。杨茂平因此表示，看到郭飞雄的回信非常痛苦，“我不希望我们家再死一个人”。希望当局赶快让律师会见郭飞雄，劝他停止绝食。

报道指出，美国国务院1月14日曾发表声明，对张青离世表示哀悼，并直指中国当局多年来一直对郭飞雄进行虐待、监禁、日常骚扰和监视。同时要求中国停止使用任意拘留和出于政治动机的出境禁令，立即给予郭飞雄人道主义救济，允许他赴美与子女团聚。