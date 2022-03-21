中国驻美大使作客美国王牌节目 被不停追问

中国/美国/俄罗斯

2022年3月21日星期一，乌克兰基辅一个购物中心遭俄罗斯军队炮击，报道称有8人在轰炸中丧生。

中国驻美大使秦刚当地时间 20 日接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）王牌节目“Face The Nation”的直播访谈，阐述了各界最关心的议题：中方在俄乌战争上的立场。由于秦刚一直回避正面回答主持人的提问，遭到主持人连番直球对决，要秦刚说请楚、讲明白。据新头壳今天报道称，秦刚很生气，抗议遭不停打断说话被追问。

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据新头壳今天报道，中国驻美国大使秦刚星期天作客美国王牌节目，9分钟被主播直球对决打断追问23次。 而在当天的节目中，美国国防部长奥斯丁、美国参议院共和党领袖麦康奈尔、乌克兰驻美大使被主持人打断的次数都是 0。中国方面抗议节目立场明显偏见。

据该报道，布伦南问秦刚 : 拜登总统要求北京不要对俄罗斯提供任何形式的支持，你是否打算继续向俄罗斯总统提供生命线？

秦刚回应 : 周五，中美进行了视频通话，这是坦率、深入、建设性的对话。中方立场非常明确，即中国主张和平、反对战争。中国是一个爱好和平的国家，我们不愿意看到乌克兰局势发展到今天的地步，我们呼吁立即停火，我们正在促进和谈，我们正在运送人道主义援助。

布伦南：你们会向俄罗斯提供资金和武器吗？

秦刚：关于中国提供俄罗斯武器援助，这是虚假信息，我们拒绝。

布伦南：你们不会这样做，北京不会？

秦刚：中国正在给乌克兰提供的救援是食物、药物、睡袋、婴儿奶粉……

布伦南：那是……

秦刚：而不是提供任何一方武器和弹药。我们反对战争，正如我所说的，我们将尽一切努力缓和危机。

布伦南：俄罗斯外交部长昨天表示，莫斯科和北京只会因为正在发生的事情而走得更近。他说的是对的吗？

秦刚：中俄是信任关系，这是通过很多年的建立，这是通过许多问题建立的，你知道，我们有一条长达 4,000 多公里的边界线。我们有很多共同利益，与俄罗斯的信任关系给了我们一个独特的位置。

布伦南：确实是。

秦刚：在国际和平谈判的努力中……

布伦南：这正是白宫所说的，你们处于如此有权力的位置。

秦刚：是的，让我……

布伦南：你们可以拿起电话打给俄方领导人，告诉他停止入侵，你们谴责俄罗斯吗？

秦刚：实际上俄罗斯军事行动的第二天，两国领导人就进行了交谈。

布伦南：那是他们最后一次通话吗？

秦刚：中方要求普京考虑与乌克兰恢复和谈，普京听了，我们看到和谈已经进行了四轮。请让我接着讲，中俄间信任的关系，不是负资产，而是国际和平解决危机努力中的资产。中方是解决方案的一部分，而不是问题的一部分，如果你……

布伦南：你的意思是，北京不会给莫斯科提供财政支持来延长战争吗？

秦刚：中俄有正常的经贸、金融、能源合作，正如我刚才说的……

布伦南：所以它没有改变，你们关系没有变？

秦刚：这些是主权国家之间正常的事务……

布伦南：你提到……

秦刚：基于国际秩序、法律包括 WTO 规则，你知道……

布伦南：让我们谈谈国际法，4 天前，国际法院命令俄罗斯停止军事行动，中国投弃权票（或应是中国与俄罗斯投了反对票），投票结果是13-2，唯一站在俄罗斯旁边的国家就是中国。听起来你们是在纵容，不是谴责。

秦刚：中国根据事情本身的是非曲直作出独立的观察和结论，一方面我们坚持……

布伦南：联合国秘书长说俄罗斯入侵……

秦刚：我们坚持，一方面中国坚持联合国宗旨和原则，包括尊重乌克兰在内所有国家主权和领土完整，另一方面我们确实看到乌克兰问题的历史复杂性，我们……

布伦南：如果俄罗斯在中国边境集结超过 15 万人的军队，你会担心吗？

秦刚：这是为什么我们想要……

布伦南：明确一点，因为中国……

秦刚：我们希望与俄罗斯建立友好睦邻关系。

布伦南：但你会认识到，这并非友好的睦邻关系，15 万军队在邻居边境集结，然后这些军队进入邻国，在这种情况下，你为什么不谴责这是入侵？

秦刚：让我们，不要天真，谴责……

布伦南：说不是入侵听起来才很天真。

秦刚：这并不能解决问题，如果俄罗斯会因为谴责而退缩，我会很惊讶，现在最急需的是……

布伦南：如果中方要求普京让步，他不会吗？你们会要求普京退让吗？

秦刚：我们已经这样做了，并且继续劝和促谈，敦促立即停火。你知道，谴责是没有帮助的。我们需要智慧，我们需要勇气，我们需要良好的外交。

布伦南：泽连斯基说想与普京会面，泽连斯基在一个地堡里，普京正在参加一场支持战争的政治集会，你无法进行外交，当只有一个国家愿意进行谈判。

秦刚：中国同俄罗斯有良好关系，也同乌克兰有良好关系，中国同美国、欧洲保持密切沟通，这样中国可以在危机中与各方接触，所以中国发挥着独特作用，你知道的，这有助于和平解决危机。

布伦南：那么告诉我，因为我一直听你这么说，我们想要了解中国是如何提供帮助的。如果你不谴责，如果你不阻止这场战争，它正在搅动全球经济，导致食品价格、能源价格飙升，中国想要稳定，但为什么不孤立普京呢？

秦刚：我已经说得很清楚了，包括乌克兰在内所有国家的主权和领土完整都应该受到尊重和保护。但正如我所说，只有谴责是行不通的。我们需要基于远见、智慧和勇气的良好外交，确保欧洲安全的持久办法是……

布伦南：在我们时间结束前，我还想问你，你谈到联合国的重要性和你对联合国的尊重。一个联合国人权小组表示，有可靠报道称，100 万的维吾尔人被关押，难民和人权事务高级专员会很快前往中国，你们会给他们不受限制的访问权吗？

秦刚：我完全反对。

布伦南：你会允许他们的访问，还是不会？

秦刚：根本没有这种所谓的侵犯人权行为。

布伦南：你会给他们权限吗？

秦刚：我们正在与人权事务特别专员商讨，我的理解是将会达成协议。

布伦南：我们必须结束了，非常感谢你大使。