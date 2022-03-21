乌克兰/中国

乌克兰外交部长德米特罗-库莱巴周一今天呼吁中国在寻找结束与俄罗斯冲突的解决方案中 "发挥重要作用"。法新社说，自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，与俄罗斯一样对美国怀有深深敌意的中共政权一直没有呼吁普京从乌克兰撤军。

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乌克兰外交部长德米特罗-库莱巴周一推特呼吁中国在寻找结束与俄罗斯冲突的解决方案中 "发挥重要作用"。据库莱巴称， “几十年来，乌克兰和中国的关系一直建立在相互尊重和理解的基础上。” 部长在他的推特上还写道："我们赞同北京的立场，即需要为乌克兰战争找到一个政治解决方案。乌克兰呼吁中国作为一个世界大国，在这些努力中发挥重要作用。“

据法新社说，领导与俄罗斯谈判的乌克兰官员Mykhailo Podoliak上周已经敦促中国采取立场，"谴责俄罗斯的野蛮行为"。

据白宫称，美国总统拜登上周五通过视频会议与中国国家主席习近平进行了近两个小时的会晤，并警告， "如果中国向俄罗斯提供物质支持会有后果"。但习近平仍然含糊其辞，据中国央视引述，习近平只说军事冲突 "不符合任何人的利益"。

昨天周日，中国驻美国大使秦刚说，北京没有向莫斯科提供军事援助，但没有说这一立场是否对未来也有效。据秦刚称，有错误的信息说中国正在向俄罗斯提供军事援助。秦刚在接受哥伦比亚广播公司采访时说：我们拒绝此说法。

中国大使还为北京拒绝谴责俄罗斯的武装进攻进行辩护。秦刚称，“谴责并不能解决问题。” 这位外交官还说：“如果俄罗斯因为谴责而退缩，我将感到惊讶。”

法新社说，自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，与俄罗斯一样对美国怀有深深敌意的中国当局从来没有呼吁普京从乌克兰撤军。