俄侵乌战争：北京或担忧“今日俄罗斯、明日中国”

中国/美国/乌克兰/俄罗斯

美国总统拜登上周五(3月18日)在与中国国家主席习近平进行视频会时，警告中国若向俄罗斯提供任何“物质支持”，将承担后果。不过，对于美国的警告，中国学者普遍认为，习近平应该不会照单全收，因为中国也担心，万一俄罗斯战败，西方恐发动类似的制裁来对付中国，也就是“今日俄罗斯、明日中国”全盘皆输的终局。

广告 继续浏览后续

据美国之音报道称，拜习第二次视频会再现僵局，中方忧“今日俄罗斯、明日中国”。

时隔四个月，美国总统拜登与中国国家主席习近平周五(3月18日)进行二次视频会。对此，中国中央电视台主持人形容，两国元首在这么短的时间内二次会谈“极不寻常”，而两次对话的气氛也大相径庭。相较于2021年11月6日的第一次视频会，这次的拜习二次视频会不仅全程不对媒体开放，两国元首的表情也严肃许多。

从会前到会后，拜登政府一再重申，拜习对话的重点在于警告中国切勿提供军事物资给俄罗斯，也不要金援俄罗斯或助其规避经济制裁，否则将承担苦果。

但中国官媒新华社所发布的通稿，只字未提美方警告，仅称“中美双方就乌克兰局势交换意见”，并引述习近平指称俄乌冲突“一个巴掌拍不响”、“解铃还须系铃人”，呼吁美国、北约与俄罗斯展开对话，找出问题的症结并化解俄乌双方的安全疑虑。

据该报道称，俄乌局势让许多国际观察人士发出“今日乌克兰，明日台湾”的警语，因为他们担心中国可能受到俄罗斯的鼓舞而对台冒进。但中国学者说，听在中国人耳里，他们反而心生“今日俄罗斯，明日中国”的恐惧。

据北京的中国人民大学国际事务研究所所长王义桅告诉美国之音:“两岸关系当然现在还是有问题，但是不至于擦枪走火。为什么要跟乌克兰相提并论呢？难道它(美国)以乌克兰问题制裁俄罗斯，接下来在台湾问题上也要如法炮制呢？是不是乌克兰问题只是美国在台湾问题上对中国进行脱钩、制裁的一个演习呢？美国不断地恶搞这样的动作，就会让中国老百姓会这么想。”

俄乌战事2月底爆发之初，中国境内不少分析人士曾乐观预言，俄罗斯此举将为中国创造新的“战略机遇期”，因为若美国的注意力转移到欧洲，中国就更能在亚太地区扩大自己的影响力。但事与愿违，中俄2月初发表“无上限”的夥伴关系后，当俄罗斯一跃成为全球公敌时，中国的形象也难免受到拖累。

位于台北的淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正在接受美国之音采访时表示，俄罗斯一向在美中两强角力中带有筹码色彩，但当俄罗斯因轻启战端而导致国际威望及影响力衰退后，中美间的竞争态势将更为突出。黄介正说:“美国比较担心的是，中俄两个比较专制的政体会跟自由民主体制、或者是世界秩序形成一个挑战，那么美国最不希望见到中俄合作。如果俄罗斯的威望和影响力下降的话，很可能(美中)两强竞争，那么更会凸显中国大陆的压力。”