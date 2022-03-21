港媒指接种科兴疫苗死亡率高 港府称误导

新冠病毒/香港

据明报20日报导，医管局分析资料显示，5167例新冠病毒死亡个案中，有7成多未接种疫苗，曾接种疫苗的1486名死者中，接种科兴占87%；接种BNT占12%。报导引述香港大学专家何栢良意见指出，基于医学实证，强烈建议所有长者选打BNT。香港政府今天对此报道表示遗憾，并指是误导性报道。

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据中央社今天引述报道称，针对有报道指接种中国科兴疫苗后的死亡率较高，港府昨晚发表声明，形容这是“误导性报道”，对此报道表示遗憾。

明报20日报导，医管局新冠病毒分析资料显示，5167例死亡个案中，有7成多未接种疫苗，曾接种疫苗的1486名死者中，接种科兴占87%；接种BNT占12%。报道引述香港大学专家何栢良意见指出，基于医学实证，强烈建议所有长者选打BNT。

针对上述报道，港府发言人在其声明中不点名地形容这是“误导性报导”，对此表示遗憾，强调香港提供的科兴和BNT两个厂牌疫苗对减低染疫后出现重症和死亡的情况高度有效，而且安全。发言人说，根据卫生署卫生防护中心现阶段掌握有关死亡个案及已作分析的初步数据，第5波疫情造成的5435例死亡个案中，88.3%的人没有接种两剂疫苗。

已接种至少两剂疫苗患者的死亡率为0.09%，接种1剂或没有接种的则分别为0.7%及2.58%，显示接种疫苗绝对有助降低死亡率。

发言人说，目前约8成的80岁或以上长者接种了科兴疫苗，约2成接种BNT。

根据相关部门初步分析，在3837例80岁或以上长者的死亡个案中（占所有死亡个案逾7成），74%（2837例）个案未接种疫苗，受感染后的死亡率高达15%。至于已完成接种两剂疫苗的80岁以上人士死亡率为2.62%，而接种1剂则为5.59%。就该年龄组别而言，已接种1剂科兴疫苗的死亡率为5.83%，已接种1剂BNT的死亡率为3.44%；已接种两剂科兴及BNT的死亡率分别降至2.95%及1.51%。

该报道称，港府强调，对接种疫苗后的死亡个案与疫苗种类的分析较为复杂，需要探讨每例死亡个案的个别情况，例如死者年龄及长期病况等。此外，也要考虑较多老人接种科兴的因素，不应随便下定论。