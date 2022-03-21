英美九国「4.1」起可飞香港 检疫期减至七天 全民禁足强检暂缓

香港/防疫

在巨大压力下，香港将逐步放宽防疫措施。对外方面，禁止英美加等九国禁飞香港的措施将提前于本月底结束，由下月1日起，所有人士符合检疫规定均可入境香港，而入境后若检测结果持续为阴性，监测期可缩短一半至一星期。对内，原拟举行的全民强制检测将会暂缓；而社交距离措施则会在4月下旬起的三个月分三阶段放宽。不过，香港特首林郑月娥今(21日)早公布有关新措施时，拒绝回应是否已放弃寻求与中国通关所需的「清零」政策，强调不需要作揣测性结论。

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香港武汉肺炎疫情近日可说是在高位横行，昨(20日)午公布的单日新增个案有14149宗，较高峰期的单日逾五万宗有所回落，但已令103.5万人在今波疫情至今，累计有103万5千多人确诊，5683人死亡。行政长官林郑月娥今(21日)早公布社交距离措施中期检讨报告时形容，香港疫症高峰已过，但疫情仍然严峻，故此大部分在上月22日公布的社交距离措施会持续至原订的4月20日，但俨如禁飞的地区性镕断将会提前解禁，入境检疫安排亦会理顺。

根据决定，由4月1日起，香港将取消把国家分为A、B、C三区的防疫法例规定，即所有抵港人士只要符合资格均可来港，意味现时禁飞来港的英国、美国、澳洲、加拿大、法国、印度、尼泊尔、巴基斯坦及菲律宾将获解禁。

林郑月娥解释，地区性镕断机制已不合时宜，因为有关国家的疫情不比香港差，输入个案很少，若港府继续设置熔断机制，将为滞留外国的港人带来困扰和焦虑。另外，有关措施被指较本地确诊人士或密切接触者的隔离和检疫要求更严苛，影响香港营商环境，尤其欧美地区正放宽相关安排，因此相关措施亦有需要检视。翻查公开数据，离境人数自上月下旬起大幅增加，部分跨国企业已把高管人员撤离香港，甚至考虑把地区总部撤出香港，例如文华酒店的营运就已转到新加坡，以致建制派亦发公开信，要求当局取消九国禁飞规定。

事实上，邻近香港的泰国、新加坡、日本已经取消入境隔离要求，南韩今日起文宽，马来西亚则会在4月1日起重新开放边境，只余登机前及入境后接受检测的要求。意味解禁后，香港的外防输入条件仍较邻近国家严。

取消把国家分三类后，完成接种疫苗的香港居民，在起飞前48小时核酸检测呈阴性，并已预订7天隔离酒店者均可登机来港；抵港后在机场的检测呈阴性者，将获发14天检疫令，入住检疫酒店后，需每天进行快速测试，并于第5天进行核酸检测，若结果为阴性及在第6及7天的快速测试中呈阴性，即可提早完成检疫，余下的七天自我监测可在家中进行，但需在第12天到小区检测中心再接受核酸检测。林郑月娥形容，这是「理顺」措施，并补充，若抵港人士在上述过程中任何一环的检测呈阳性，便须送往小区隔离酒店接受隔离。

中国专家指香港社区组织力弱不宜强检

针对香港内部而言，港府决定暂缓全民强制检测。林郑月娥引述中港两地专家意见指，强检应于疫情初期或尾段时进行，现时香港疫情仍在高位，实不宜进行，而中国内地专家更指出一个香港不宜强检的特性，就是「香港的社区组织能力较弱」，不像内地般可以做到「不漏一户」，难以达到筛查目标。但她补充，这不是完全放弃全民强检，港府会继续分析分析，若时机合适或条件具备，会再考虑是否推行。

包括限聚令的现行社交距离措施，港府决定维持至4月20日，没有提早放宽的空间，但若疫情没有反弹并呈下降趋势，港府会由下月21日起，按三个月分三期放宽。林郑月娥指出，第一阶段，康文署辖下处所将重新开放，限聚令人数上限放宽至四人，食肆恢复晚市堂食；第二阶段的限聚令人数会放宽至八人，酒吧酒馆可重开；到了第三阶段，处所的限制将尽量放宽，回复只执行基本防疫要求。但她强调，在不同阶段，市民均须配戴口罩、使用追踪染疫的「安心出行」软件和疫苗通行证。

另外，林郑月娥表示，全港小学、国际学校及幼儿园最快在4月19日恢复面授课堂，中学须待4月22日开始的中学文凭试核心科目考试完成后才恢复，若疫情反弹，教育局会以延迟开考作为应变方案。

被问到分阶段放宽社交距离措施是否向「与病毒共存」方向发展，林郑月娥响应称，不需要作揣测性结论，上述所有措施均是为企业及市民提供较清晰的方向及指引，而港府制定较精准的抗疫措施时，自会考虑社会经济因素和咨询业界意见。她补充，香港不单是接通国际的金融及航空枢纽，很多国际企业亦因为香港与内地有紧密连系而选择香港作为基地，港府除应对今次疫情外，亦要考虑日后若再出现公共卫生危机时，如何更精准地控制。

港府近日已不对是否继续「动态清零」表态，林郑月娥昨日被问到有关问题时表示，香港仍处于疫情严峻阶段，「整体抗疫路向暂时未完全决定得到」，强调不想纠缠于如何去特别形容，因为每种说法都会引起不同揣测及演绎。