防疫升级 上海迪士尼暂关闭

上海迪士尼暂关闭

上海迪士尼度假区20日晚间发布消息，鉴于疫情防控，上海迪士尼度假区（包括上海迪士尼乐园、迪士尼小镇和星愿公园）于2022年3月21日起暂时关闭。

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中新社报导，上海迪士尼度假区将继续关注疫情防控进展并咨询相关部门的指导意见，恢复运营时间一旦明确，将及时告知公众。上海迪士尼度假区制订相关票务的退改细则，持有2022年3月21日和／或之后的上海迪士尼乐园门票的游客，可以在未来6个月内、且上海迪士尼乐园恢复运营后任选一天到访上海迪士尼乐园。如因故在未来6个月内无法到访的游客，可以进行退款。

这不是上海迪士尼乐园第一次因疫情暂时关闭，2021年10月底，因一名曾到上海迪士尼度假区游玩的外地游客被诊断为确诊病例，乐园曾配合流调、暂时关闭。上海迪士尼度假区官方微博在2021年10月31日曾发布消息称，接外省市协查通报，为配合新冠肺炎疫情调查，上海迪士尼乐园和迪士尼小镇从即刻起停止游客进入；所有已在乐园游客在离园时需在出口处接受核酸检测。但在闭园约两日后，上海迪士尼乐园和迪士尼小镇于2021年11月3日起恢复运营。