东航客机空难 搜救仍在继续

中国，空难

中国东方航空波音737-800型客机失事近24小时，救援人员继续冒雨在失事山谷搜寻幸存者，这架载有132人的客机在一分钟多的时间里骤降6000多米后坠毁，灾难原因仍然未知，机上人员生存的希望渺茫。

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法新社报道，周一晚上，东航发布声明向遇难者表示哀悼，但没有提有多少人。中国国家媒体播放的视频显示，飞机坠毁的地方在林区形成了一片空地，除了一块带有东航蓝红颜色的机翼外，四周几乎找不到可识别的碎片。 一位连夜在现场救援的人员向法新社说，乘客的尸体和物品可能在飞机坠地的爆炸中 "完全烧毁"。她说，由于失事山地崎岖，植被茂密，搜索工作十分困难。

警方已经封锁了通往坠机地点的道路。附近一位姓欧的村民告诉法新社，飞机的爆炸声像雷鸣一样，之后的火灾距离他家大约一公里远，当时人们都停下工作纷纷去看发生了什么。

根据飞行追踪平台FlightRadar24的数据，这架MU5735航班从昆明飞往广州，行程过半时在短短一分钟内从8869米的巡航高度迅速下降6000多米，然后从雷达屏幕上消失，之后，在短暂上升后，又再次急速下降约1410米至距离地面983米。自2点22分以后就再没有有关飞机的数据。

中国媒体发布的一段视频显示飞机几乎成垂直向下俯冲，但法新社指无法核实其真实性。 法国航空安全调查和分析局前局长Jean-Paul Troadec说，这一飞行数据 "极其不寻常"。

报道指此次事故可能是中国民航自1994年以来最严重的一次空难，也是2010年造成40人遇难的黑龙江伊春空难以来的首次重大事故。

事故后，中国国家主席习近平要求全力组织搜救，尽快查明事故原因。其最高经济顾问、副总理刘鹤已前往广西指导救援和调查。

法新社援引中国媒体第一财经报道，东航已停飞全部波音737-800客机。

周二上海证券开盘时，东航股价下跌近9%。波音公司表示将配合中国当局的调查。周一华尔街股市收盘时波音公司的股票下跌了3.6%。