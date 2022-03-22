东航空难使得波音在中国再度陷入动荡

东航MU5735空难

中国东方航空一架 737-800 NG 的新坠机事故导致 132 人死亡。机上人员实为132人，其中旅客123人、机组9人。 事故原因或需找到“黑匣子”后才能确定。

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整整三年后，在 737 Max 发生第二次致命坠机事故后，波音卷入了一场新的空难。周一，一架波音 737-800 NG 客机从中国西南部昆明起飞后抵达广州，在三段时间坠落近 8000 米后，坠毁在广西梧州市附近的山区林地。搭乘东航MU 5735航班的132人（含9名机组人员）全部遇难。根据当地居民和中央电视台公共电视台的图像，这架飞机找不到幸存者。

空难在中国引起了极大的震动，在中国，空难事故相当罕见。习近平罕见地出现在电视上宣称自己“震惊”。中国国家主席呼吁调查人员“尽快确定事故原因”。这场悲剧被证明是中国第二次最致命的空难。 1994年6月，一架中国西北一架图波列夫Tu-154在西安地区上空飞行时解体。死亡人数160 人。事故归咎于维修失误。

就波音而言，它表示“正在努力收集更多信息”。对这家美国巨头来说是一个新的打击，股价21日在华尔街下跌了近 6%。 12月2日，波音终于从民航总局处获得解除737 Max的飞行禁令，该禁令于2019年3月11日生效。中国是第一个停飞Max机队的国家，也是最后一个允许恢复飞行的大国。但恢复商业服务尚未奏效。因此，波音感到担忧。尤其是东航决定停飞其111架 737-800 NG 飞机。

此次坠机事故可能会对波音公司计划在 2022 年第一季度恢复交付 737 Max 产生影响。然而，中国是一个关键市场，占其交付量的 25%。 Max 的速度从 2022 年初的每月 16 架增加到 31 架（根据发动机制造商赛峰集团的数据，到 2023 年底为每月 50 架），这也是基于交付和中国的订单。在一些人看来，Max 可能是美中外交紧张局势的“连带受害者”。