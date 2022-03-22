中国运8反潜机坠海空难7人遗体昨低调运返家乡 网络今热搜

中国/运8反潜机坠海

中国解放军运8反潜机1日在南海失事，7名飞行员不幸罹难，署名“河南共青团”博主21日发布由警车开道、罹难飞行员遗体运返家乡安葬的影音。虽然中国有关单位与官媒都没有披露运8反潜机失事的消息，不过罹难飞行员遗体运返家乡安葬的消息，网友争相在微博转发。

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据中央社今天报道称，解放军运8反潜机坠海遇难飞行员遗体运返家乡。遇难飞行员7人分别是徐文、郑福浩、周兴玉、黄高明、张帝、邱明典和彭博。“河南共青团”转载警车替中型巴士车队开道的影音，影像显示有两辆巴士的挡风玻璃，分别供着罹难飞行员的黑白照，外侧的车身悬挂黑底白字布条，以及“革命英烈张帝与邱明典魂归故里”字样。

河南共青团发文另配上“国家无战事，军人有牺牲”的图说。

也有网友转发罹难飞行员黄高明墓碑的图像，以及警车开道并交管迎回郑福浩落叶归根的影音，还有负责交管的员警向车队行最敬礼，并由军方同僚和家属亲友，捧着他的遗照举行告别式的影像片段。

报道引据自由亚洲电台消息说，中国海事局2月25日曾发布军事训练禁航警告；紧接着3月4日又发布另则军事训练禁航警告，第2次演习的发布显得仓促，训练禁行的位置在海南三亚与越南顺化间的海域。

长期关注南海军事动态的越南军事记者邓当（Duan Dang，音译）最早5日在推特（Twitter）贴文说，中国3月4日至15日在越南海域附近的军演与军机事故有关。随后他又披露，3月1日下午，有一架运8反潜机在三亚西南方失联，中国军方借口1日至2日实施演习并全力搜救，邓当于9日再披露卫星照片指出，中国海警5401巡逻船进驻反潜机失事海域，并有海军舰艇往来巡逻，疑似在搜寻失联的运8反潜机。