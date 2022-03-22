俄罗斯遭制裁：法新社说在华俄人商贸兴旺发达

中国/俄罗斯

俄罗斯对乌克兰发动侵略战争，遭到西方制裁。法新社说，冻结资产，禁止向俄罗斯出口，采取措施瘫痪银行业，对俄罗斯公司关闭欧洲领空......，自从俄罗斯总统普京在2月底发起侵略攻击以来，西方已经实施了数次制裁，以至于俄罗斯现在处于债务违约的边缘。但中国没有效仿，而是将自己标榜为中立大国。然而，中国可以成为受制裁影响的俄罗斯公司的一个出口，或者成为西方现在不愿意提供的商品的供应来源。

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据法新社今天自北京报道称，来自上海的俄罗斯人马拉特，自从俄罗斯受到制裁后，就希望在中国寻找商业机会，他的公司的电话可是一直响个不停。这位42岁的俄罗斯企业家最近几天一直在与一家公司联系，他自己的公司与欧洲和北美的通常供应商都断了与他的联系。

马拉特说，"他们告诉我：'做好准备'。" 电话那头是一家位于白俄罗斯的电子生产商，而白俄罗斯也因在乌克兰战争中与俄罗斯合作而成为制裁对象。

马拉特说，"这让我额外费事，但也带来额外的利润。"马拉特说他希望保持匿名，因为在对俄罗斯友好的中国，这个话题相对敏感，中国拒绝将俄罗斯的行动称为 "入侵"。

法新社说，中国是俄罗斯的最大贸易伙伴。根据中国海关的数据，去年的双向贸易额为1470亿美元（1330亿欧元），这比2019年增长30%。

另一位化名为弗拉基米尔在北京的俄罗斯企业家说，"这场危机对于在中国的俄罗斯企业来说是一个机会。" 他说，“中国是开放的。中国人告诉我们：'如果你想买什么，我们就有你需要的东西。”

然而，对于与俄罗斯市场有关的公司来说，过去几周是困难的。从宠物配件生产商到杀虫剂生产商的几家公司都表示，卢布的波动使许多俄罗斯客户不敢下订单。

俄罗斯银行被排除在Swift系统之外，也使得这些公司无法用美元进行支付。另一个问题是运往俄罗斯的货物被推迟，部分原因是国际运输公司拒绝接受运往受普京领导的国家的货物。

据弗拉基米尔说，"我们正在等待局势明朗。"弗拉基米尔说，“大家都认为（......），如果战争迅速结束，也许制裁就可以取消了。”

据法新社，近年来，中国和俄罗斯加强了外交和经济伙伴关系，特别是为了对付美国而形成统一战线。普京于2月初来到北京出席冬奥会开幕式，在这次访问中，中俄两国描述他们的友谊合作是 "无限的"，并达成了若干协议。

据马拉特说，战争和制裁将对不同行业产生不同的影响，他认为化工等大工业行业可能比低成本消费品制造商的情况要好。

至于中国的商业领袖，许多人预计俄罗斯的购买力会急剧下降。

其他人认为，这种情况最终将有利于中国，因为受到制裁的俄罗斯迫切需要经济伙伴。一名译音名为迟大帅的人说，"对中国来说，俄罗斯成为西方制裁的对象，客观上是一件好事，"迟大帅说，“从长远来看，中国的收益大于损失。”

38岁的人迟大帅，在莫斯科为一个专门销售中国产品的网上交易平台工作。他说，如果莫斯科出台合适的政策，许多中国公司都将愿意在俄罗斯开店。