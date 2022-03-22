来看“星星”大师马德升

法国/中国/马德升

在马德升的工作室里堆放着几十幅画，法新社说，这些画是马德升的 "孩子"。这些作品蕴说"女人"、"生命"、巨型卵石，又都是中国早期持不同政见的艺术家马德胜充满感情培育的 "生命之星"。从4月2日起，巴黎的A2Z画廊将为马德升举办展览。

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据法新社今天报道称，1979年，马德升与艾未未等人一起成为 "星星画派 "团体的创始人之一，星星画派倡导个人实验和言论自由，这也是中国第一次发生艺术追求运动的起源，当然星星画派运动被当局严厉镇压。

近70岁的马德升与他的同伴们仍然保持着友好的联系，但他现在是在法国首都巴黎第19区的一个工作室里培养他的 "生命之星"。马德升告诉法新社说，马德升在经历1992年的一场车祸后就只能坐在轮椅上无法行动。

绘画是马德升的全部生活。创作给了马德升需要的 "能量 "和 "呼吸"，他努力在一张大桌子和一个画架之间不断穿梭，周围是他排满的林海般多的画作，留给他的活动空间很少。

这片创作林海多由抽象的形式组成，画作中有黑色、白色和灰色的蜿蜒曲折，也有椭圆形的巨型石头，它们韵味无穷堆积在一起，并在荧光的、几乎窒息的画布背景上显绘出巨大的尺寸。

马德升早年在一家工厂当工人时，从木刻创作开始。马德升当时已因宣纸上的水墨画创作而闻名。1986年，马德升就逃到西方，途经瑞士和法国，然后去了美国。一场事故让马德升的生活和创作戛然而止。十年间，他消失了，并通过绘画拯救恢复了自己。

法新社说，马德升从2002年在巴黎重新开始画画。他通过使用丙烯颜料，使他的绘画技术适应他的残疾状态，画画，是他 "无法停止 "的工作，马德升的众多作品已经被收录进法国和国际上的许多博物馆。

马德升的朋友音译为紫薇和Anthony Phuong告诉法新社，从4月2日起，将在巴黎的A2Z画廊为马德升举办展览。他们强调，马德升自小患有退化性疾病，这也是马德升与疾病作斗争的持久战。

据法新社说，1979年的照片显示，马德胜头戴帽子，手向天空，在民主墙前发表关于艺术和自由的演讲，或者马德升在示威中拄着拐杖与同一艺术先锋派的著名雕塑家王克平一起游行。

马德升没有多谈这些，也对让他痛苦的疾病等事情保持沉默。他更喜欢谈论 “生活”，每时每刻都应该享受的“生活” 和 "女人！"，他说这些时，他的眼睛里充满了调皮，这些神情都被他的银色长发衬托着。

马德升说：“如果世界上有一半的国家是由女性治理的话，就不会有战争，因为女性是孕育，是爱心。”

为了向马蒂斯或 "大地之母 "致敬，马德升画的作品 "总是头小身子大"。因为 "你必须回到身体中来，"他说，“如果脑袋太大，就会想得太多，就会发疯。”

马德升说，“以前在中国，我想到的是自由。” 马德升说：“现在我想到大自然，想我们的地球母亲是如何因为我们而生病，就像身体会因为多吃药而生病。”

法新社说，马德升受新冠病毒折磨，但已治愈安好。马德升说他也不去想这些了。

关于乌克兰，他认为世界和欧洲是 "扭曲的"。他责问，“否则如何解释，尽管我们知识渊博，但我们仍然在战争中，在毁灭中？我完全不明白"。”

据法新社说，马德升谈到了 "道"，谈到了 "满 "和 "空"，谈到了 "代表生活所有颜色的黑色"，谈到了他发自内心的愿望："在友谊、分享和爱的基础上，每个人都轻轻地来场内心革命"。

该报道称，马德升对自由的坚定承诺使他能够与香港合作，但他从未回到中国大陆，即使在21世纪初中国艺术市场的繁荣可以使他的名气迅速上涨。