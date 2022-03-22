美国与菲律宾将举行规模空前的联合军演

菲律宾/美国/联合军演

美国官员周二披露：菲律宾与美国将从下周开始在菲律宾群岛举行有史以来规模最大的联合军事演习。面对中国日益增长的自信，美菲两国渴望通过军演来展示双方国防关系的实力。

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这次军演为菲律宾和美国2022年度联合军演。演习将从3月28日开始至4月10日，为期12天。地点则选在菲律宾的吕宋岛，双方参加军演的将有近九千名士兵。

实际上，菲律宾与美国通常每年都会组织联合军演，但前两年受疫情影响，2020年度联合军演被迫取消，而2021年度的联合军演规模则大大缩减。今年度的军演规模不仅大幅增加，且成为前所未有的空前规模。

根据美国使馆在一份声明中披露的信息，本次演习将包括海上安全、实弹训练、反恐、人道主义援助和救灾。美国海军陆战队第三师司令杰伊-巴杰隆（Jay Bargeron）将军指出：两国士兵“将共同训练，以扩展和推进双方共同的战术和技术，从而增强共同的反应和应对现实挑战的能力。

法新社指出：美国与菲律宾这两个长期盟友最近的演习主要聚焦南海地区可能发生的冲突。南海拥有丰富自然资源，中国声称对这片海域拥有主权，而包括菲律宾、马来西亚、越南和文莱等在内的其他邻国也声称对该海域拥有主权。2016年，海牙国际法庭作出裁决认为：中国在南海不享有“历史性“权利。尽管如此，北京依旧在一些富有争议的岛礁上建造了人工岛，并部署了军事设施。

上周，菲律宾因一艘中国海军舰艇未经许可进入菲律宾水域而召见了中国大使，此后，两国紧张关系进一步升级。

另外，本次美菲联合军演是在俄罗斯入侵乌克兰的背景下展开。美国及其盟友对莫斯科实施严厉的经济制裁，同时为基辅提供防御性武器。周一，菲律宾总统杜特尔特对该国因与美国的安全联盟关系而可能被“牵连“到冲突中表示担忧。