美国对打压人权的中国官员实施签证限制 范围明显扩大

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美国扩大对中国官员作出签证限制的范围，国务卿布林肯宣布，美国会对参与打压少数民族和宗教少数群体的中国官员实施签证限制。上述宣布没有点名那些官员和沙及人数，但对象针对的范围，明显比之前特朗普政府就新疆和香港人权问题限制中国官员签证为广。

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布林肯在美国时间周一(21日)发出的声明指出，美国反对中国官员在海内外骚扰、胁迫、监控及绑架少数民族和宗教团体人士，包括针对逃亡海外人士及为弱势人士发声的美国公民。

他续称，凡是串谋或须为打压宗教人士、少数民族、异见人士、人权捍卫者、记者、工运人士、公民社会组织者及和平示威者的政策和行动负责的中国官员，均会面对签证限制。

布林肯再次敦促北京停止跨国压迫行径，包括以美籍维吾尔人在华家人的出境自由为手段，令前者噤声。其声明重申，华府会支持毋惧报复也要发声的人，再次呼吁中国结束在新疆西北部地区进行的种族灭绝和危害人类行为、停止西藏的打压政策以及对香港基本自由的镇压，强调美国会与国际社会一起要求中国官员为其暴行和侵害人权的行为负责。

北京暂时未有回应，但中国外交部一直否认美国的指控，包括指新疆存在「种族灭绝」和「反人类罪行」，认为是美方造谣污蔑，強調新疆教育營是用作預防極端主義。

美国的声明没有交代背景，但中美领导人上周曾透过视频对话，期望纾缓因俄乌战争而激化的中美紧张关系，但根据双方会后公布，两国领导人似是自说自话和重申立场。美国总统拜登表达了对中国可能援助俄罗斯的关注，并警告中国国家主席习近平，任何军援或帮助俄国绕过国际制裁，均会带来后果。习近平则重申，须以协商方式解决乌克兰冲突，并警告拜登，若台湾问题不能妥善处理，将会为中美关系带来负面影响。

而在中美领导人对话前，美国司法部更起诉五名在美国骚扰中国异见人士的代理人或间谍，指中国当局长期利用有关人士抓中国异见人士的辫子，甚至恐吓和侵扰他们的言论自由。