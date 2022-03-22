蔡英文总统专机与东航空难同机型 台湾国防部称无飞安疑虑

台湾/总统专机

中国东方航空一架波音737昨天在广西失事坠毁，外界关切总统行政专机也同样是波音737-800型机，是否有安全疑虑。台湾国防部副部长柏鸿辉今天表示，空军在机队维护上都按照既定计画实施，飞航安全没有疑虑。

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据中央社今天报道称，中国东方航空公司一架波音737-800型客机昨天下午在广西失事坠毁，机上人员132人生死不明。外界称为“空军一号”的空军松指部专机队总统行政专机，与东航失事客机都为波音737-800型机，安全问题引发关注。

台湾国防部今天回应此关切称：无飞安疑虑。柏鸿辉上午赴立法院列席施政总质询，他在会前接受访问表示，波音系列飞机与全世界航空运输息息相关，空军在所有机队维护上都依照既定维护计画实施，飞安上没有疑虑。据柏鸿辉指出，尤其发生这种重大意外，波音一定会发布技术指令给全球波音飞机操作者参考，空军也会掌握相关讯息，确实维护飞行安全。

该报道称，至于空军新一代战机的研发进度，据柏鸿辉指出，战机研发从初级教练机、高级教练机都有一系列规划，下一代战机研发计划早已进行，也有很多立法委员关切，但此议题还在研发阶段，国防部不便对外公开。