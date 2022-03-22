路透社：假设中国新冠发病率与全球平均水平相似...

中国/新冠病毒

新冠病毒疫情因各种新变种毒株肆虐，远远没有显示结束的迹象，而且不少国家，疫情重新泛起的忧虑不散，每日新增感染数居高不下。中国官方专家警告，假设中国新冠发病率与全球平均水平相似，中国医疗体系必然面临击穿风险。此观点显示支持官方的严格清零政策。

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据路透社今天引述消息报道称，中国国家卫健委全国新型冠状病毒肺炎专家组成员、北京大学公共卫生学院教授刘民的称，在中国，不管“防”只管“治”带来的医疗资源挤兑“是我们无法承受的”。

中央纪委监委周二官网刊发对他的专访指出，中国14亿人口基数太大，如果不严控，假设中国的发病率与全球平均水平相似，这意味着有数以千万计的人将被感染，“医疗体系必然面临击穿危险”。中国各地医疗卫生条件差异不小，加上老年人口绝对数量巨大，防控专家对疫情扩散的风险始终保持高度警惕。

据中国国家卫健委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年最新表示，近期疫情频发不等于防疫策略无效，奥密克戎流行后全球多地以疫情水平短时间内出现指数级上升，但国内疫情上升水平缓慢，正因为采取了一系列有效干预措施。他在接受新华社采访时称，动态清零的精髓是快速和精准，常态化防控的各项措施要作为刚性要求，严格落实。

中国国家卫健委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，“我们目前还没有能力做到一个病例都不发生，”梁万年称，必须下大决心、下大力气尽快控制疫情，“使其不会造成持续性的社会传播和大范围的流行。”

路透社说，梁万年表示，把奥密克戎导致的疫情认为是“大号流感”，目前为时过早。对于个体来说，得病后出现重症的概率可能下降，但奥密克戎传播速度快，感染人群的绝对数大，作为整体的人群重症和死亡数量就会高，这仍是一个巨大危害。