东航客机黑盒子寻获 连夜送译码

东航客机一黑盒子寻获

东航一架客机21日在广西坠毁，经过连日搜寻，22日已找到一部黑盒子及遇难者遗体碎片，黑盒子初步判定是驾驶舱语音记录器，已连夜送往北京译码，将为判断事故原因提供重要证据。

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此外，中国官方强调，失事前天气适航，机组与空管保持正常通讯联系；飞行员健康良好，家庭和睦。

据中国媒体披露，23日16点30左右，搜救人员在事故主要撞击点东南方发现一部黑盒子，记录器外观破损严重，但存储单元外观较为完好，初步判定是驾驶舱语音记录器。该黑盒子已连夜送往北京的民航专业机构进行译码。

广西消防救援总队队长郑西22日晚表示，截至23日19点，搜救人员搜寻区域面积达4点6万平方公尺，发现部分飞机残骸和人体组织碎片，已移交调查组。

东航客机失事现场22日凌晨开始下雨，影响搜救速度，现场仍有燃油味。搜救人员陆续发现乘客皮夹、行动电源和机组人员证件等物品。接下来，调查组将以主要撞击点为中心，扩大搜索半径，拉网式搜寻另一飞行记录器，为还原事故经过提供更加全面的证据。

东航波音客机坠毁以来，中国民间对失事原因，有不少揣测。中国民航事故调查中心主任毛延峰昨表示，飞机失事时，航路上天气适航，无危险天气。根据机组与空管单位地空通话纪录，该机自昆明起飞一直到突降高度前，机组与空管单位均保持正常的通信联系。

东航云南董事长孙世英则表示，该航班3位飞行员（机长、副驾驶、观察员）飞行执照和健康证都在有效期内，健康状况良好、飞行经历完备。3人表现良好，而且家庭和睦。他还强调，失事飞机是2015年6月22日引进，一直严格按照维修标准进行定期维修。

据《济南时报》报导，东航客机坠毁前，空管员和附近机组包括海航、南航、上航等多架飞机曾接力呼唤东航MU5735，希望他们能回复一句“请讲”，但都没有得到任何回复。

中国媒体22日披露卫星俯瞰图显示，坠机现场的山坳植被遭破坏，山坳北侧焦黑，为山火烧过区域，其中土地裸露区域为事故核心区。