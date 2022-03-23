乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表在线讲演

乌克兰危机/日本

日本时间23日下午6点起，乌克兰总统泽连斯基在线向日本国会发表演说，使用第一众议院议员会馆会议室的屏幕进行现场直播，也可以在众议院主页上观看，演讲进行了约15分钟分钟左右。

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泽连斯基在讲演中，谴责俄罗斯对乌克兰的侵略和对人民的虐杀，发射一千发以上的导弹等，使包括很多儿童在内的乌克兰人失去了宝贵的生命，对去克兰造成了巨大的破坏，俄军攻占切尔诺贝利核电站和欧洲最大的核电站扎波罗热反应堆，泽连斯基认为这种攻击对环境的影响将是长久的，目前俄罗斯正准备使用沙林等生化武器，这将带来更大的悲剧。

泽连斯基感谢日本的支援，同时认为国际机构如联合国没有发挥出应有的作用，应该进行改革。

他在讲演中号召世界各国人们团结起来保卫世界和平。

这是外国国家元首首次在线向日本国会发表讲演。由于国会主会议厅没有大屏幕，因此选择了设备齐全的议员会馆会议室作为会场。泽连斯基讲乌克兰语，同时乌克兰驻日本大使馆的一名职员进行同声传译。

主会场的国际会议室（276个座位）设有两院正副议长、各会派代表、首相、外相等的座位。还为其他国会议员提供自由席位。演讲也在附近的多功能厅（353 个座位）播放，为更多的人观看讲演提供席位。

日本首相岸田文雄、众院议长细田博之、参院议长山东昭子、外相林芳正等出席了讲演会。

俄罗斯入侵后，乌克兰总统泽连斯基成为世界上最炙手可热的领导人，现在是拥有 90% 的支持率的“战时领袖”。继8日英国议会和16日美国议会之后，23日在日本国会发表在线演讲。演讲的目的是与日本取得一致的立场，日本在七国集团（G7）中是被俄罗斯剥夺北方领土的国家，也经历过核事故。

16日有消息称，遭到俄罗斯进攻的乌克兰已向日本政府提出，希望总统泽连斯基在日本国会在线演讲，在日本国会的历史中，在线演讲是史无前例的，岸田文雄首相17日上午在众议院预算委员会表示，支持乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表在线讲演。

泽连斯基在上任后不久即于2019年10月来日，参加了新天皇德仁“即位礼正殿之仪”。当时他说：“我很荣幸能够参加这一仪式，这是一个很好的例子，说明一个国家既非常尊重传统并能引进最新的高科技改善所有人的生活。”