港人疫下焦虑比率达13年高峰 教宗为中港祈祷祝福

香港/抗疫

香港武汉肺炎疫情年初转趋严峻，香港大学一项调查显示，当时有近一成受访者疑似抑郁，接近2019年下半年反对修订逃犯条例运动期间的水平，而疑似焦虑的受访者比例约13%至14%，是这项调查自2009年开始以来的最高水平。在港人焦虑抑郁严重之际，天主教教宗方济各为正值疫情之苦的香港和中国内地民众送上祈祷和祝福，吁请人民在困难时刻仍然充满勇气。

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香港第五波疫情始自去年底至本年1月初，1月底时单日新增个案达三位数，现时虽已由高位的每天五万多宗回落至一万多宗，但情况仍比1月底港大进行调查时严重，其间更已经历近两个月严苛的防疫措施。港大医学院因应社会重大事件对市民精神和情绪影响的调查，访问了全港1%的家庭，医学院院长梁卓伟昨(22日)在记者会上表示，一成受访者疑似抑郁，是临床上的抑郁症状，并非单单不开心，加上自2009年调查开始以来的最高疑似焦虑水平，显示港人精神健康情况不容忽视，希望港府制订防疫政策时予以考虑。

翻查纪录，港大在2019年6、7月间进行的同类调查显示，港人出现疑似抑郁症的比率为9.1%，较2014年占领中环运动期间的5.3%高得多，而出现自杀念头的比率亦由占领运动时期的3.6%，上升至2019年6至7月期间的4.6%。

当港人受疫情及其对经济民生影响困扰之际，身处梵蒂冈的教宗方济各应在罗马进行非正式访问的香港教区主教周守仁邀请，分别为香港和中国的教众拍摄短片，以意大利话送上祝福和祈祷。

根据香港天主教区上载网站的片段，教宗方济各向港人送上祝愿，祝福香港信众成为优秀公民，在困难时刻仍然充满勇气。他又说，特别想念经受疫情之苦的人，并指这次疫情已在全世界和香港夺去许多人的生命，他会为港人祈祷。

在向中国教会致送的祝福片段中，教宗感谢大陆信众为信仰所做的见证以及为这次疫情所做的工作和忍受的一切！他勉励众人称，「有时候，主似乎隐没不见了，但是祂常常和我们在一起！」呼吁大陆信众要耐心盼望！