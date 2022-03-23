疫情必成风土病 港专家促早以此订政策 特首拒谈「清零」等路线问题

香港/防疫

在中共总书记习近平上周重申坚守「动态清零」之后，香港大学医学院院长梁卓伟促请香港尽快讨论日后应是继续采取「动态清零」政策抑或类似与病毒共存的「走向风土病」，他强调，前者是中转站，后者是终极站，早些进入风土病阶段或较安全。不过，行政长官林郑月娥今(23日)早继续拒绝表态，指现在不是两条抗疫路线之争的问题，而是须按疫情作出应变，强调抗疫精神是「不躺平、不心存侥幸」。

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自港府日前「暂缓」全民强制检测并拟自4月起放宽入境检疫规定后，部分建制派批评这是行「清零」之名，走「与病毒共存」之实，枉费北京支持，有躺平之嫌；加上中国卫生健康委员会抗疫专家梁万年昨日在强持「清零」之余，又指「不全民强检不等于躺平」，并为抗疫「最终胜利」列出四个条件，分别是病毒变弱、疫苗有效、有特效药及国际疫情减轻，吁各地综合考虑下采取更适应的措施应对，令抗疫由路线之争改为应对策略之辩，亦使香港出现不同声音。香港大学医学院院长梁卓伟便公开表示，疫情转为风土病几乎是专家共识，故此香港应以「走向风土病」为策略，即与病毒共存。

香港现时累计已有106万人染疫，但港大医学院根据数学模型推算，若4月下旬开始逐步放宽社交距离措施，加上市民抗疫疲劳、增加出行等，感染人数料会在4月底至5月初回升，并出现「第六波疫情」，在口服药覆盖率达八成的情况下，至6月底时，染疫人数会增加二百多万至668万，占全港人口89%，而死亡人数则会接近一万人。

港大医学院长梁卓伟昨在记者会上指出，在放宽社交距离措施之前，社会应尽快反思日后是否继续采取「清零」政策，抑或改为「走向风土病」。他强调，两种选项其实只是时间问题，重申选择「动态清零」是一个「中转站」，而选择迈向风土病则是「终极站」。而以数据和科学角度来说，只要开放，社会最终要预备面对第六波疫情的来临，更有可能是传播力更强的新变种病毒，故此，选第二选项较为安全，并能把负面影响减到最低。他续称，采用此策略，便须以「减重症、减死亡、减医疗负荷」为目标，并需考虑一些未知数，包括新变种病毒的致命率等。

相反，若香港选择继续采取「清零」政策，便必须紧守比1月初时更严谨的入境检疫措施，以达到「滴水不漏」；并在确诊数字回落至三位数时，进行全民核酸检测配合。但他认为，很难长期保持零个案，亦难以在全港六成人已感染并康复的情况下，找出仍有传播力的少量隐性患者。

特首林郑月娥今早在例行记者会上被问及如何就「清零」或「走向风土病」作出取舍时表示，现在不是两条抗疫工作路线之争的问题，更不是要放弃跟中国内地或国际市关之选，因为香港是贯通中国和海外的桥梁，须争取与内地和国际通关，以保障本地的经济和民生。

她强调，中港的抗疫目标一致，就是要尽量保障市民的生命和健康；抗疫精神是努力不懈，既不躺平，亦不会心存侥幸，不会想着「搏懵」，但抗疫手法将会随疫情而变，不断优化，把有限资源用在刀刃上。