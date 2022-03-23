美国警告中国不要协助俄罗斯

不要协助俄罗斯！

美国总统拜登近日和习近平通话，警告中共不要支持俄罗斯。美国国家安全委员会的一名发言人近日表示，美国希望欧盟领导人在与习近平会谈时，跟美国传达一致的信息，就是：美欧将团结一致支持乌克兰。

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据彭博社3月22日报导，欧盟和美国在4月1日举行的中欧虚拟峰会之前，一直在密切协调，并在未来几天也会持续这样做。如何和北京沟通，将成这次峰会拜登与欧盟领导人讨论的话题之一，拜登将寻求与欧盟达成一致立场。

外界分析，在此次中欧峰会上，欧盟很可能将会加强美国对中共的警告。

彭博社看到的一份文件显示，上周几个欧盟主要国家的大使举行会议，敦促欧盟强调俄乌战争、北京的态度可能会影响到欧中关系、以及北京作为全球大国的影响力。欧盟希望北京采取负责任的立场。

而迄今为止，中共一直试图将自己对乌克兰的立场描绘成“中立”。据悉，这次中欧峰会上，俄罗斯入侵乌克兰将是习近平和中国总理李克强与欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔举行会谈时的主要议程。

据分析，北京一直试图阻止中美之间的紧张关系蔓延到欧盟，部分原因是担心美国与欧盟进一步合作来对抗中共的全球影响力。但是，中共却在越来越多地在附和克里姆林宫反对北约的说法。习近平在2月4日与普京的联合声明中就明确表示：反对北约“进一步扩大”。

一位知情人士说，欧盟大使上周被告知，中共目前并未规避欧盟的制裁。然而，也有人担心中国企业可能会乘机跻进俄罗斯，踏入西方企业撤出俄罗斯留下的空白。

话音刚落，法新社3月22日就报导说，在全球跨国企业纷纷撤出俄罗斯之际，中共驻俄大使张汉晖3月20日向当地中企表示，在俄中企要“不失时机地抓住当前危机中的重大机遇”，“调整业务结构，填补俄国市场空白，搭建新的平台”。

对此，美国官员告诉他们的欧洲同行，为了提供进一步的保证，如果发生中企挤进俄罗斯这种情况，他们会在采取任何行动之前，与欧盟讨论中共将面临的任何潜在后果。

另据两位知情人士透露，冯德莱恩和米歇尔还计划将在与习近平交谈时，表达对立陶宛的支持。一些欧盟国家已明确要求，中国需要在与欧盟的投资协议生效之前，取消对立陶宛的制裁。

彭博社说，欧洲文件显示，中欧峰会不太可能发表联合声明，双方更有可能在会后发表自己的文本。