东航空难搜救 利用无人机、热成像仪全力搜救找寻第二个黑匣子

中国，空难

在东航班机失事四天之后，中国继续现场搜救，当局调动无人机、救援人员及和热成像仪等设备在波音737-800失事班机坠毁的广西梧州山区加紧搜寻可能的幸存者和第二个黑匣子，23日搜索人员已找到飞机两部黑匣子的一部及遇难者的部分遗体碎片。

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事故发生四天之后，当局尚没有提及任何可能导致事故的原因，由于飞机猛烈坠地后发生巨大的爆炸和山火，机上132人可能生还的希望渺茫。

据法新社发自广西梧州的报道，记者周四看到一位泪流满面机上人员亲属在两名男子的搀扶下前往坠机地点。当局说，已有200多名亲属来到了事故现场。

周四，参与搜救的部队士兵、医生、民航官员及志愿者继续冒雨在泥泞陡峭的山地展开搜救。目前为止只发现了部分遇难者的遗体碎片，但救援人员仍然不排除找到幸存者的可能。

该地区消防官员黄尚武（音）向记者说， "我们的主要目标是搜寻受害者并拯救生命，" "为此我们正在使用热像仪和生命探测仪进行地面搜索（......），同时辅助以人工和无人机进行空中搜索。"

中国央视播放的图片显示救援人员正试图小心地抬起似乎是飞机破损机翼地碎片。报道说，坠机地巨大冲击力导致飞机部件和乘客物品散落的区域非常大。中国民航局航空安全司司长朱涛向记者说："大部分飞机碎片集中在主要撞击点周围半径约30米的范围内，深度约20米。”

中国东方航空公司周四证实，公司已预防性地暂停了其223架波音737-800飞机地飞行，以展开全面检查。

23日找的是记录飞机驾驶舱对话的黑匣子，其外观破损严重，但存储单元外观较为完好，该黑匣子已被连夜送往北京的民航专业机构进行译码。目前搜寻的重点是记录速度、高度和方向等飞行数据的第二个黑匣子。有了这些信息之后，调查人员应该能够确定飞机坠毁的原因。

尽管专家表示中国的航空安全记录非常好，但此次事故后中国民航局已下令对航空部门进行为期两周的全面检查。官方表示飞机失事前天气适航，机组与空管保持正常通讯联系，失事飞机地飞行员健康良好，家庭和睦。