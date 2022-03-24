美国撤352项中国产品惩罚性关税 数量少了三分一

中美关系

美国决定，恢复豁免352项中国输美产品的关税，较原拟考虑的产品项目少36%，而有效期会追溯至去年10月12日，并在本年全年生效。

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美国前总统特朗普根据贸易法301条款，于2018年向价值3700亿美元的中国进口商品征收惩罚性关税，其后有2200项产品获得豁免，以缓解部分行业因对中国商品加征关税所受打击，当中549项产品的关税豁免获延长一年，但所有豁免已于2020年底到期，拜登政府因应商界压力，在去年10月承诺重新考虑是否重新豁免上述549项产品。

根据美国贸易代表处周三(23日)的公告及附件，重新获得豁免关税的352项中国产品，包括泵、压缩机、净化器及电动机等工业零部件、某些汽车零部件和化学品、背包、单车、吸尘机和其他消费品。附件解释，豁免关税的决定已考虑早前的公开咨询意见，包括有关产品能否在中国以外的地方获得、美国本土能否生产，以及有关供应链转变对全球采购的影响等因素。

根据法新社介绍，拜登政府一直面对企业和民主、共和两党议员要求缓减关税负担的压力；批评者说，美国正面对创纪录的通货膨胀，关税负担不仅让供应问题恶化，还会推升物价。