侵乌一月 俄军在乌克兰陷入僵局

俄罗斯侵乌战争

图为乌克兰基辅的一个居民区3月15日遭俄军轰炸后的情形。俄罗斯在地面进攻遇挫后，改为远程狂轰。

乌克兰军队抗俄一月，该国的主要城市都没有被俄军占领。甚至哈尔科夫这个有着150万居民的乌克兰第二大城市，且临近俄罗斯边境，也没有沦陷。除了该国南部第聂伯河口的赫尔松市，但是，美国五角大楼高官3月25日对媒体说，乌克兰人开始对该城发起反攻， "我们不能说到底是谁控制了赫尔松，事实是，它不像以前那样牢牢地被俄罗斯控制。"

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无法真正占领主要城市

法国前上校，军史专家戈雅评论：自3月4日以来，俄军未能发动大规模攻势，印象是俄军顽固地推行着一个错误的计划，一直到它发现自己被打散，混乱一团，被阻挡在乌克兰村镇门口为止"。俄军甚至遭遇了严重挫折，根据戈雅分析，3月中旬，乌克兰士兵将他们的对手赶出了被俄军占领了三天的拥有35000名居民的沃兹涅先斯克（Voznessensk）。3月21日，他们 "从伊祖姆 (Izioum)南部击退了一个拥有两个空中突击旅（没有直升机)的装甲团，俄军损失惨重。戈雅先生指出："这可能是战争中最重要的一次乌克兰反攻。

莫斯科军队依照入侵计划锁定了几个城市，但却无法真正占领这些城市：包括切尔尼戈夫、苏米、哈尔科夫、米科拉耶夫、马里乌波尔，于是开始实施车臣战略--狂轰滥炸。美联社记者3月16日报道， "马里乌波尔死亡无处不在 "。华盛顿的新美国安全中心（CNAS）俄罗斯项目主任迈克尔-科夫曼分析说："俄罗斯不现实的政治目标和时间表导致了一种危险的军事战略。他们急于展示进展。军队似乎越来越多地集中在顿巴斯，而在其他战线上只是守住阵地而已。”

地面进攻受阻

戈雅认为，除非泽连斯基政府投降，俄军无法在近期夺取基辅。这位专家21日发布的战情分析指出，基辅东北地区，所有俄军转入防御模式：修筑工事，布设地雷，基辅之战转化成长时的远程炮轰。

乌克兰总参谋部3月22日宣布，它已经夺回了距离首都60公里的马卡里夫镇。法国战略研究基金会（FRS）3月14日发布的一份非常全面的报告强调，大基辅"包围圈的周边，大约90公里，要守住它，俄罗斯需要相当数量的部队"。根据作者菲利普-格罗斯（Philippe Gros）和文森特-图雷（Vincent Tourret）的说法，需要15万到20万人，甚至不包括突击部队，这将意味着对战场进行非常深刻的重组。

莫斯科能否迅速调整战略值得怀疑？俄国军队不再是红军，但却进行着已有七十年没有进行过的老式的联合行动：第二次世界大战的火幕战略，1945年攻占柏林时，苏军每隔十米就有一门大炮。换句话说，俄军在进行着一场大规模的炮战，使用的却是1980年代的苏联设备：BTR-70运兵车、T-72坦克、BM-21 "冰雹 "火箭车、500公斤炸弹。

俄方一开始要迅速压垮对方的野心包含一个陷阱：缺乏必要的手段。首先是情报，俄罗斯太空部队主宰着天空，但却没有完全控制它们，俄军从一开始谋求粉碎乌克兰防空部队的行动遭遇失败。莫斯科缺乏军事卫星--根据法国方面的信息，可用的军事卫星只有16颗。

据莫斯科方面称，在第一天的攻势中，针对75个乌克兰军事地点发射了160枚导弹，但比较一下远远不够：2011年3月，美国和英国在进入防空能力被认为弱得多的利比亚之前，向20个目标发射了100枚战斧式导弹以清除天空。此外，俄罗斯的弹药不够精确。巡航导弹的过度使用也是一个问题。根据五角大楼称，自2月24日以来，俄罗斯发射了约1000枚伊斯坎德尔(Iskander)、Kh-55和卡利布(Kalibr)，即每天发射40至60枚。根据瑞典国防研究机构FOI估计，俄罗斯库存此类导弹2019年为1400颗，预计在2029年之前不会超过2500颗，而其中一部分是留给核武器的。

乌克兰空军尚存

五角大楼估计，乌克兰仍然保留了56架战斗机，足以每天进行5到10架次的飞行，而对方则多达200架次。俄罗斯空军前三周受到恶劣天气的阻碍，最近开始出动频繁。据报俄方参战的550架战斗轰炸机中已损失24架，两架共载有300名突击队员伊留申II-76型飞机也被击落。

在俄罗斯第一个月发动的攻势中，面对机动且极有效率的乌克兰阵地，其地面炮兵的制导弹药也很匮乏。比如莫斯科在叙利亚广泛使用的Orlan无人机。或者电子战的手段，安全的通信，以及后勤支持（汽油、维修、食品、士兵医疗）都成问题。后勤不济导致俄军各部队在任何地方都容易受到乌克兰的阻扰。最具代表性的战例是，俄罗斯在入侵最初几小时投放基辅附近的霍斯托梅尔机场的精锐部队，因缺乏后续支持而被击退。

加之乌克兰进入解冻期(raspoutitsa) ，这将阻碍俄罗斯部队的行动一直到5月，其众多的坦克被迫以纵队形式在道路上行进，在很大程度上被迫停留在乌克兰公路网上。英国军事情报部门3月16日指出："乌克兰军队对桥梁的破坏在阻滞俄罗斯的前进中也发挥了关键作用。根据采用核实证据的Oryx网站，俄罗斯方面已有1662辆汽车和设备损失。

俄军死伤惨重

俄罗斯军队在人员方面的损失更被视为自第二次世界大战以来从未有过，所有分析人士认为其损失速度是 "不可持续的"。3月22日，俄罗斯《共青团真理报》在撤回其文章之前，提到了俄罗斯国防部的一份报告，报告指共有9861军人死亡，16153人受伤。根据美国的情报，俄罗斯在两星期内损失了其总战斗力的8%，目前这一比例达致10%。北约23日评估，俄方死亡军人人数是7000至15000人。一些专家评估俄军战力的损失为10%至15%。根据未被克里姆林宫证实的乌克兰信息，俄方许多高级军官和至少6名将军被杀。

莫斯科已将其在白俄罗斯预先部署的20万部队中的12万全部投入。分析人士估计，俄方已经在乌克兰调动了70%的地面行动部队。或者是绍伊古部长2021年提到的196个战斗营中的120个。埃利-特南鲍姆（Elie Tenenbaum）说："这是一个很大的数字，俄国军队已经投入了大部分可投入的优秀兵力，而且没有储备。俄罗斯国防部发言人伊戈尔-科纳申科夫3月9日不得不承认，"不幸的是（......）在参与乌克兰领土上的特别行动的俄罗斯武装部队中存在义务兵”。

俄罗斯军人的士气到底如何？早已宣布的增援部队仍没有到达：包括来自远东的俄罗斯军队、俄罗斯联邦国民警卫队、预备役军人，以及俄罗斯指挥的第五军团的叙利亚人，来自南奥塞梯、达吉斯坦或阿布哈兹的民兵，以及专门在城市战斗中做“脏活”的车臣民兵。25日，车臣领袖发推称，车臣民兵正在马里乌波尔“清扫战场”，但其可信度引起质疑。

至于乌克兰所担心的白俄罗斯人，目前似乎不愿意介入战争。特南鲍姆说， "白俄罗斯部队基本上由内政部的民兵组成，没有为高度致命的战斗做好准备。陆军状况很差，能够投入国外的程度很低，最多只有一万人可用。另有分析指出，卢卡申科担心参战会引发国内局势动荡，白俄罗斯政权一度在民众示威中摇摇欲坠。

法国战略研究基金会指出的反常现象包括， "缺乏分阶段突击的部队"，这是俄军在这场战争中 "完全不寻常 "的状态之一。这种状况使其暂时无法重新开始第聂伯河以西的军事行动。

乌克兰全民皆兵

在对面，乌克兰人的精神状态则是“全民皆兵”，紧紧团结在他们年轻的身穿迷彩服的总统泽连斯基周围。美国和欧洲人提供的军事支持也很重要。大约10架北约供侦察、监视和搜集情报的飞机以及军事卫星正在不断扫描乌克兰的地形。基辅的工作人员从五角大楼的情报中实时受益。五角大楼还将美国的网络指挥部交由其支配。既是网络指挥官又是国家安全局老板的保罗-中曾根将军评论道："在我35年的职业生涯中，我从未见过这样的行动情报共享，"。

化整为零 游击战术

西方提供的防空系统和数万枚导弹（毒刺、标枪、NLAW）已成为乌克兰防御态势的支柱。乌克兰军队还使用土耳其Bayraktar TB2无人机对俄军补给线和后方进行有针对性打击，也被证明极有效力。戈雅指出，"小型的弹簧刀300或弹簧刀600，低成本的徘徊者无人机，可作为小型、低负荷但高度精确的巡航导弹使用，如果乌克兰部队大量使用，可能会改变这场战争的游戏规则"。

戈雅解释说，乌克兰国防军战前共有13万人，加上国土保卫力量1万人，志愿军10万人。乌克兰还拥有一支4000人的特别部队，从2014年以来，经由美国和英国教官精心培训。乌克兰指挥部采多中心分散式指挥，"把主动权留给最小的战斗单位"，是各战斗营能够发挥良好战术水平的关键因素之一。

但是法国战略研究基金会估计，如果说乌克兰部队似乎在阻扰和减缓俄军挺进方面表现出色，但 "缺乏发动能够夺回重要地区的大规模反攻力量"。他们能坚持多长时间？过去一周来被俄罗斯人特别针对性打击的西方军事援助通道，可能会越来越难以进入。3月11日，图-95远程轰炸机首次对卢茨克和伊万诺-弗兰科夫斯克进行了打击--约10枚导弹--然后在3月13日对伊沃里夫基地进行了打击--约30枚导弹--说明了俄罗斯正在调整战略。

另外，40%的乌克兰军队被部署在顿巴斯前线打击分离武装，他们仍在顽强抵抗，但面临着被包围的威胁。俄军最初的目标是，夺下马里乌波尔之后，当第聂伯罗锁链被敲断，从东北部和克里米亚南部的钳形包围就会完成。届时，莫斯科将控制乌克兰四分之一以上的土地。

但是，俄军至少目前完全陷入了僵局。