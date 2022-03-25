投入乌克兰的俄罗斯将军超过四分之一已经丧命？

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯南部战区第49军司令雅科夫·列赞采夫中将（Iakov Rezantsev），乌克兰总统府3月25日发布视频，称其在赫尔松南部的乔尔诺巴耶夫卡机场被击毙。

俄罗斯将军在乌克兰战场死亡的比率是惊人的 ! “枪打出头鸟”，也许。难道俄罗斯军队的将军们勇敢到如此地步？总是身先士卒？

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有一点是确凿无疑的，自从俄罗斯2月24日发动那个所谓的“特别行动”以来，他们在乌克兰损失惨重。考虑到信息战的因素，媒体对相关方公布的统计数字小心对待。乌克兰方面公布的俄军官兵被打死的数字16000人，克里姆林宫几乎秘而不宣，3月2号公布过一次，498人阵亡。3月25日，俄罗斯国防部公布的新的阵亡数字是1351人。军事专家、军史专家一般认为真相应在两者之间。亲克里姆林宫小报『共青团真理报』21日报道称，根据俄罗斯国防部统计，已有9861名俄罗斯士兵死在俄罗斯，16153人受伤。北约3月23日的评估是，俄军死亡人数7000至15000，须知，俄军在阿富汗战争十年间死亡军人也不过是15000。

让俄罗斯军队吃惊的并不是人死了多少，克里姆林宫不在乎死了多少军人，而是将军们的死亡比率! 开战不足一月，乌克兰以及西方媒体，纷纷传达着一个数字，自从俄罗斯侵乌以来，已经有六位俄罗斯将军，一位黑海舰队副司令被击毙。

克里姆林宫方面证实的只有其中两名。如果这一数字无误，意味着俄罗斯投入乌克兰战场的将军们已经少了四分之一多，各种不同的分析估计，俄罗斯投入乌克兰的将军共有二十名左右。为什么将军们的死亡比率这么高？至少可以排除一种可能性，如此高级别指挥官，亲自上前线，处于敌方火力下的可能性不太高，俄罗斯将军们难道打破惯例，到前线查处为何进军远远低于预期时不小心中弹？或者乌克兰军队专门瞄准俄罗斯高阶军官打？一位属于泽连斯基总统小圈子的人士告诉华尔街日报，乌克兰有一个专门搜集俄罗斯高级军官信息的军事情报机构。

其实，北约与乌克兰“情报共享”作用巨大，大约10架北约供侦察、监视和搜集情报的飞机以及军事卫星全天候扫描乌克兰的地形，基辅从五角大楼的情报中实时受益。北约侦察机接获信息迅速破译，卫星定位，然后将数据传输至乌克兰地面部队。五角大楼还将美国的网络指挥部交由其支配。既是网络指挥官又是国家安全局老板的保罗-中曾根将军评论道："在我35年的职业生涯中，我从未见过这样的行动情报共享"。

另外一个意想不到的原因是俄军通讯落后，退役美国将军马克-赫特林3月8日告诉CNN，指出俄罗斯军队正在 "反复犯错"，并 "通过未加密的方式通讯沟通"。

下面是俄罗斯七位被击毙的俄罗斯高级将领的大致信息：

安德烈-苏霍维茨基少将(Andreï Soukhovetsky)

第7空降师指挥官和第41联合军副指挥官苏霍维茨基少将在俄罗斯侵乌开始不久阵亡。据报道死亡时间应是2月28日至3月3日之间。他的死因根据不同的消息来源而有所不同。据《独立报》报道，这位将军是在围攻乌克兰港口城市马里乌波尔期间被一名狙击手射杀。然而，第41军自战争开始以来一直在远离马里乌波尔地区的乌克兰北部活动。苏霍维茨基很可能是在指挥攻夺霍斯托梅尔(Hostomel)机场时被杀。

俄罗斯证实了他的死亡，最早由老战士团体披露，其后『真理报』网站引用了苏霍维茨基少将战友们在网络传播的信息予以报道。普京本人亦在一次讲话中证实了少将之死。

苏霍维茨基少将因其在俄罗斯并吞乌克兰克里米亚事件中起到的重要作用而获得勋章，他还参与了2008年俄罗斯格鲁吉亚战争，以及俄罗斯援助叙利亚阿萨德统治集团的战争。

维塔利-格拉西莫夫少将(Vitaly Gerasimov)

维塔利-格拉西莫夫少将是第二次车臣战争、叙利亚战役和吞并克里米亚的所谓“常胜将军”，曾任第41联合军参谋长。据乌克兰情报部门称，他于3月7日在乌克兰东部城市哈尔科夫城外与其他高级官员一起被击毙。他的死亡情况不明，俄罗斯没有公布任何关于他的死亡信息。

然而，一家严肃的调查网站Bellingcat根据俄罗斯消息来源证实了格拉西莫夫的死亡。该网站记者还获得了截获的两名俄罗斯联邦安全局官员关于将军之死的对话，他们在通话中抱怨俄军通信手段落后。如果最终得到证实，这将是第41军第二个被枪杀的高级军官。

安德烈-科列斯尼科夫少将(Andrei Kolesnikov)

第29联合军的指挥官安德烈-科列斯尼科夫少将据报于3月11日在战斗中被杀，死亡情况不明，地点不详。北约官员和乌克兰内政部顾问安东-杰拉先科(Anton Gerashchenko)在Telegram频道上证实了他的死亡。克里姆林宫对他的死亡没有发表评论。

奥列格-尤里耶维奇-米迪亚夫少将(Oleg Mityaev)

奥列格-米迪亚夫少将是俄罗斯2016年成立的第150摩托化步兵师指挥官。据报道，他于3月15日左右参与围攻马里乌波尔时被枪杀。在Telegram上，安东-杰拉先科发布了一张他所说的米迪亚夫少将尸体的照片。据指米迪亚夫少将的部队专门为参加割据乌克兰顿巴斯的战斗而成立。被克里姆林宫指称为 "新纳粹 "的亚速营(Azov)声称对少将的死亡负责，但也没有得到克里姆林宫的证实。

安德烈-莫迪切夫中将(Andreï Mordvichev)

俄罗斯第八集团军司令安德烈-莫迪切夫中将被认为是迄今为止在乌克兰被杀的最高级别军官（两星级将军）。据乌克兰称，他是在俄罗斯占领的赫尔松附近的切尔诺贝夫卡地区被击毙的。泽伦斯基总统的顾问阿列克谢-阿列斯托维奇(Aleksey Arestovich)说，他在乌克兰军队对入侵者控制的切尔诺巴耶夫卡机场发动的袭击中丧生。同样，克里姆林宫也没有证实这一死亡。

安德烈-帕利 黑海舰队副司令(Andreï Paliï)

俄罗斯官员3月20日表示，俄罗斯黑海舰队副司令、一级舰长安德烈-帕利耶在俄乌军队在马里乌波尔附近的战斗中丧生。"塞瓦斯托波尔省(指俄罗斯吞并的乌克兰克里米亚长米)省长哈伊尔-拉兹沃亚耶夫在电报上写道："安德烈-尼古拉耶维奇-帕利耶夫在从乌克兰纳粹手中解放马里乌波尔的战斗中阵亡“。

这位“省长”称，安德烈-帕利伊是一名 "来自军事王国的真正军官"，他在 "俄罗斯舰队享有崇高威信"，3月19日在马里乌波尔郊区的战斗中死亡，马里乌波尔是乌克兰东南部的一个战略港口城市，被俄罗斯军队围困了数周。

据俄罗斯媒体报道，安德烈-帕利伊在2020年是俄罗斯驻叙利亚部队的副指挥官，自2015年9月以来，俄罗斯一直在叙利亚进行军事干预，支持巴沙尔-阿萨德政权的部队。

雅科夫·列赞采夫中将（Yakov Rezantsev）

根据法新社报道，列赞采夫中将是俄罗斯南部战区第49军司令，乌克兰总统泽连斯基高级顾问阿雷斯托维奇3月25日在视频信息中说："我们的部队（......）在轰炸赫尔松地区南部的乔尔诺巴耶夫卡机场时杀死了俄罗斯南部地区第49军的指挥官雅科夫-雷赞采夫将军。”这将是继安德烈-莫迪切夫中将之后，乌克兰击毙的第二位俄军中将。

根据基辅，列赞采夫中将是自俄军2月24日发动战争以来被击毙的第六位俄罗斯将军，克里姆林宫没有证实这一死亡。