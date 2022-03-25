担心西方制裁牵连 中国中石化传停止与俄罗斯谈投资

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路透社消息，中国政府敦促企业在投资俄罗斯一事上保持谨慎后，中国国营的中石化公司（Sinopec）暂停与俄罗斯商谈重大的石油化工投资与天然气销售计划。

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路透社援引消息人士称，作为亚洲最大炼油业者的中石化中止价值可能达5亿美元的天然气化工厂投资案，以及在中国销售俄罗斯天然气的计划，凸显即使是对俄罗斯最重要的外交伙伴中国而言，事先没料到西方主导沉重制裁已形成严重风险。

俄罗斯2月24日军事入侵乌克兰，西方国家对俄国祭出诸多制裁措施，北京当局曾屡次表达反对制裁，坚称将与俄罗斯保持正常经贸往来，并拒绝谴责俄罗斯在乌克兰的行动，也不愿称之为"入侵"。

但在台面下，北京当局对涉及违反制裁的中国企业持谨慎态度，并提醒中企谨慎处理在俄罗斯的投资。

熟悉内情的消息人士对路透社表示，自从俄罗斯一个月前入侵乌克兰以来，中国3大能源巨擘－中石化、中石油（CNPC）和中海油都开始评估制裁对它们在俄罗斯价值达数十亿美元投资的影响。

一名国营石油企业管理阶层说："在这场危机中，企业将严格遵循北京的外交政策立场。企业没有任何接受新投资计划的空间。"

2名了解会议状况的人士透露，中国外交部本月召见3大能源企业官员，检视他们与俄罗斯合作伙伴和当地企业的商业合作关系。其中一人表示，外交部敦促他们不要过于贸然收购俄罗斯资产。

消息人士指出，这些企业都成立了俄罗斯相关议题的专责小组，并正在制定业务中断及面临二级制裁的应变计划。

由于事涉敏感，消息人士要求不具名。中石化及其他公司都拒绝置评。中国外交部则不回应置评要求。

美国总统拜登此前表示，中国知道自身的经济未来与西方紧密连结。先前拜登对中国国家主席习近平发出警告，表示北京会后悔在俄罗斯入侵乌克兰议题上，与俄罗斯站在同一阵线。

一名消息人士称，中石化已经中止跟俄国讨论投资价值上看5亿美元，在俄罗斯建造新天然气化工厂的计划。

这项投资计划原本要与俄罗斯最大石化公司西布尔（Sibur）携手，中石化占40%、西布尔占60%，订于2024年投入生产，类似于中俄在西伯利亚东部合资的"阿穆尔天然气化工综合工厂项目"（Amur Gas Chemical Complex）。

消息人士说："这两个企业想要复制阿穆尔项目，打造另一座工厂，且已经进入选址阶段。"

消息人士称，但中石化得知，持有西布尔少数股份且是董事会成员之一的季姆琴科（Gennady Timchenko）受到西方制裁后，就因此打了退堂鼓。