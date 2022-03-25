拜登访问波兰 赞扬乌克兰人民的英勇抵抗"令人想到天安门广场"

拜登/波兰/乌克兰危机

对波兰展开正式访问的美国总统拜登，周五抵达距乌克兰边境不远的热舒夫市实地了解现况。拜登赞扬乌克兰人英勇抵抗俄罗斯入侵的勇气"令人想到1989年的天安门广场"。拜登并再次将普京称为“战犯”。

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法新社报道，在结束周四比利时布鲁塞尔与盟友国的3场峰会后，拜登周五搭乘空军一号转赴波兰靠近乌克兰边境的城镇热舒夫（Rzeszow）。这里距离乌克兰仅80公里。

拜登首先前往美军基地，与派驻当地的美军第82空降师官兵会晤，共享比萨。拜登随后与波兰总统杜达一同听取人道救援情况简报。

拜登在热舒夫发表讲话说：“当你看到一个三十多岁的女子站在一辆坦克前，手持步枪，(这情景）令人想到发生在天安门广场的事情，那就是天安门广场。”拜登以此称赞乌克兰人民的“勇气”和“韧性”。

拜登并再次将普京称为“战犯”。

拜登在与波兰总统杜达就人道救援举行的会议上发表讲话说：“我们要做的最重要的事情，就是以我们的决心和努力保持民主国家团结一致，以减少那个我认为是"战犯"的人所造成的破坏"。

据美国国务卿布林肯说，美国政府已于3月23日正式“确定俄罗斯军事人员在乌克兰犯下了战争罪行”。

此前，拜登在抵达热舒夫后，视察了驻扎在当地的美国第82空降师。

美国第82空降师是去年夏天最后一个离开阿富汗的部队，之后部署在北约"东翼"，以在俄罗斯入侵乌克兰时加强美国的军事存在。

曾经走访过全球各地难民营的拜登并肯定人道援助的重要。他说："这(景象）令人心碎，看到那些婴儿、孩子，看到那些母亲，你不必听懂他们的语言，你可以从他们的眼中看到痛苦。对父母来说，没有什么比看到孩子受苦更难过的，他们的孩子正在受苦。"

拜登对现场协助人道救援的团队表示，目前已有1000万人流离失所，380万人逃往他国，还有成千上万的人遭到俄罗斯军队围困。应持续扩大协助，与乌克兰政府密切协调。

为了帮助乌克兰，拜登此前宣布再提供10亿美元的人道援助，并将接收1万名乌克兰难民。

拜登随后飞往华沙。周六，他将与波兰领导人举行会谈，并参观乌克兰难民接待中心。数以百万计的乌克兰难民正涌入波兰。拜登将在周六发表重要演讲。