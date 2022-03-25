面对俄罗斯和中国 北约不会让北极安全真空

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北约秘书斯托尔滕贝格周五表示，北约不会让北极处于“安全真空”状态，特别是在与俄罗斯和中国进行日益激烈的战略竞争背景下。

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北约秘书长斯托尔滕贝格今天周五到访挪威北部的美军基地巴杜福斯时候表示，我们不会让北极地区的安全处于真空状态， 这可能助长俄罗斯的野心。

目前北约正在俄罗斯的邻国挪威举行年度最大规模名为“寒冷反应-2022”的军事演习，有来自25个国家的约3万名士兵参加。

俄罗斯入侵乌克兰之后，美国、加拿大及北欧五国中止了与俄在北极区的合作。北约也积极防堵俄罗斯威胁北极安全。

北约秘书斯托尔滕贝格在新闻发布会上表示，俄罗斯近年来增加了在该地区的军事活动。

莫斯科已经对其旧基地进行了现代化改造，并在北极建造了新基地，这是公开表明俄罗斯希望成为北极地区的主导者。

与挪威接壤的俄罗斯的科拉半岛拥有强大的北方舰队、大量核武器和重要军事设施。

北约秘书斯托尔滕贝格表示，我们还看到中国对该地区日益增加的兴趣。 中国已将自己定义为近北极地区的一个国家，并旨在这里建立存在。因此北约加强北极的军事部署。

北约秘书斯托尔滕贝格指出在俄罗斯入侵乌克兰之前，俄罗斯的军事部署首先是伪装成进行军事演习，然后突然变成入侵战争。