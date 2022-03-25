马克龙：法、土、希将展开人道行动"撤出马里乌波尔市民"

法国/欧盟/美国/乌克兰危机

法国总统马克龙周五宣布，法国、土耳其和希腊将开展“人道主义行动”，“在未来几天内”从乌克兰南部被围困的马里乌波尔市撤离乌克兰市民。马克龙并宣布，欧盟委员会已收到欧盟成员国的授权，要求集体购买天然气，这将是“降低这种能源价格的最佳办法”。

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法新社报道，马克龙在布鲁塞尔举行的欧洲峰会后宣布，“法国将与土耳其和希腊一道发起人道主义行动，以疏散所有希望离开马里乌波尔的人”。马克龙并表示，他将就此行动“在48到72小时”内与俄罗斯总统普京通话商议。

联合国世界粮食计划署发言人汤姆森·菲里（Tomson Phiri）周五在日内瓦接受记者采访时表示，为被困在乌克兰境内的数千万人提供食物的现有系统正在奔溃，“卡车和火车被毁，机场被炸，桥梁倒塌，超市被清空，仓库被掏空”。

粮食署警告，南部城市马里乌波尔一直遭受俄罗斯的炮击，该市的局势比以往任何时候都更加令人绝望。

菲里说：“被围困的马里乌波尔正在耗尽最后的食物和水储备。自2月24日被围困以来，没有任何人道主义援助被允许进入该市。到达马里乌波尔的唯一途径是通过人道主义车队，但到目前为止，这些车队还没有获得通行。”

另外，马克龙在布鲁塞尔还宣布，欧盟委员会已收到欧盟成员国的授权，要求集体购买天然气，这将是“降低这种能源价格的最佳办法”。

马克龙表示，“集体购买天然气，并共同签署长期合同，这是降低天然气价格的最佳方法，因此我们授权欧盟委员会采取这样的做法”。马克龙说，由于乌克兰战争推高了能源价格，欧盟可以采取集体购买新冠疫苗的模式解决能源问题。

另据路透社报导，欧盟和美国周五宣布，成立旨在"减少对俄罗斯石油和天然气依赖"的联合工作小组，而该小组由白宫和欧盟委员会的代表主持，旨在寻找液化天然气的替代供应，并减少对天然气的总体需求。

俄罗斯克里姆林宫周三宣布，包括欧盟成员国在内的"不友好国家"必须开始用卢布购买俄罗斯的石油和天然气，这一改变可能会中断俄罗斯对欧洲天然气的供应。部份欧盟领导人表示，此要求与供应合同相抵触。斯洛文尼亚总理杨萨（Janez Jansa）就说 :"没有人会用卢布付款。"

法国总统马克龙周五也表示，用卢布付款购买俄罗斯石油天然气是"不可能的"，也是"不符合协议的"。

美国总统拜登和欧盟委员会主席冯德莱恩在宣布成立联合工作组后，发声明表示，美国将与其他国家合作，努力在2023年向欧洲供应至少150亿立方米的液化天然气。此外，该小组还将致力于通过减少甲烷排放和使用清洁能源来减少温室气体排放。