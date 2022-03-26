乌军开始反攻夺回东北部小城 乌西利维夫遭导弹袭击

乌克兰/俄罗斯/乌克兰危机

乌克兰国防部周六表示，在一些地区开始反攻的乌克兰军队已经夺回了东北部的特罗斯蒂涅茨镇；乌西城市利维夫燃料储存设施遇袭，至少5人受伤。英国国防部提供最新乌俄战况指，俄军将不顾平民死伤，继续动用"重型火力"轰炸若干主要城市。最新调查显示，近一半的乌克兰民众表示准备参战抗击俄罗斯入侵。

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法新社消息，乌克兰国防部在社群媒体Telegram上援引乌克兰武装部队第93旅的战报称，经过与俄军的激烈战斗，他们已将苏梅地区的特罗斯蒂亚涅茨市从俄军的占领中解放出来。

特罗斯蒂亚涅茨市(Trostianets）距苏梅约五十公里，在俄罗斯入侵前拥有约2万居民。夺取这座城市，对于在一些地区开始发起反攻的乌克兰军队来说，具有象征意义。

据乌克兰国防部的声明称，“俄罗斯军队逃离了特罗斯蒂亚涅茨，留下了大量的武器、设备和弹药”。乌克兰国防部的声明并配发了照片，显示乌克兰士兵和平民站在该市严重受损的建筑物前。

另据法新社报道，乌克兰西部城市利维夫（Lviv）附近一个燃料储存设施周六遭到2次导弹攻击，造成至少5人受伤。俄罗斯入侵乌克兰已超过一个月，这是乌西边境城市利维夫罕见遇袭。

法新社报导，利维夫地区州长柯齐斯基（Maksym Kozytsky）在社群媒体发文表示，2枚导弹攻击利维夫境内，"据初步统计，有5人受伤"。

利维夫市长萨多维（Andriy Sadovy）稍后贴文表示，一个储存燃料的工业设施遇袭后起火燃烧，"没有住宅建筑物受损，所有相关部门正在现场处理"，他并敦促居民在空袭警报解除前，务必要待在室内。

在市中心可见到东北方冲向天际的浓厚烟柱，利维夫居民纷纷在站在屋外观看往上直窜的黑色浓烟。州长柯齐斯基稍后发文表示，他已前往遇袭地点视察，"局势已经控制"。

自爆发战争以来，利维夫基本没有遭到袭击，所以成为逃离乌克兰各地城市居民的主要避难点。

利维夫距离波兰边界仅70公里，而美国总统拜登目前正在波兰访问，表达对北约成员波兰的强力支持。

据联合国统计，截至当地时间25日午夜，乌克兰已有1,104名平民死亡、1,754人受伤 。

另据英国国防部周六提供最新乌俄战况，指出俄军将不顾平民死伤，继续动用"重型火力"轰炸若干主要城市。

情资指称，俄罗斯军队不愿参与大规模的城市步兵行动，反而偏好无差别使用空中、砲击来打击乌克兰防御部队的士气。

英国国防部也认为，俄罗斯很可能会继续在城市地区使用其重型火力，因为它希望以更多的平民伤亡为代价，来补偿自己已经出现的可观损失。

英国情资指出，俄军正持续围攻乌克兰的主要城市，包括哈尔科夫（Kharkiv）、切尔尼戈夫（Chernihiv）与马里乌波尔（Mariupol）。

法新社援引挪威研究中心的一项最新调查显示，近一半的18岁到55岁的乌克兰人表示，他们准备参加抗击俄罗斯入侵的战斗。据奥斯陆和平研究所 (Prio) 在当地民意调查机构 Info Sapiens 的支持下进行的这项民意调查，乌克兰准备参战的男性比例上升到70%左右，准备参战的女性比例上升到30%。