习近平做了一件蠢事？

俄罗斯侵乌战争

有中国背景的观察人士以为，习近平说中俄合作无上限，无论从哪方面来看，“都是做了一件后果难以估量的蠢事”。

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中共内部，无疑感受到“中俄合作无上线”这一表态挥之不去的有害效应。中国驻美大使秦刚日前对凤凰的表态显然是某种程度的纠正，他说：中俄关系无上限，有底线，底线就是国际准则。这等于委婉否定了习近平的无上限说。

习近平说这句话的时候，也许没想到，二十天后，乌克兰战争爆发，情愿不情愿，他被装进去了：中俄关系若无上限，就得全力支持，军事的，经济的，外交的，如果有底线，秦刚所说的国际准则，就得谴责侵略，弄得中国处境很尴尬，既不愿承认俄罗斯攻击乌克兰是“入侵”，又不愿在经济上跟着俄罗斯陪绑受损，违背西方对俄罗斯的制裁。

法国国立东方语言文化学院（INALCO）院长余曦（Jean-François Huchet）教授分析：中国在忠于与莫斯科的 "契约 "和它赖以成功的全球化经济的限制之间陷入困境："如果中国过于偏向俄罗斯一方，它可能会受到美国的制裁，"北京言语上谴责了西方对俄罗斯实施的制裁，但中国的公司和银行将不得不尊重这些制裁：根据强大的《对敌贸易法》，他们不能越过红线，这将使他们失去进入美国支付系统的机会，该法案对所有国家，而不仅仅是美国公司具有治外法权的效力。

从经济上讲，乌克兰的战争对中国来说是一个肮脏的生意。这位专家指出："中国共产党权力的合法性是建立在追求增长和维护社会和经济稳定的基础上。将自己暴露在美国的制裁之下，有可能使习近平承诺的 ‘中国梦 ’化为泡影“。

支持俄罗斯，就意味着中国也将遭到极其严重的经济制裁，全球化将终止，习近平曾经说过的“自力更生”“内循环”就真正坐实了，进入半闭关锁国状态，但不知已享受到全球化红利的中国人是否愿意回到“自力更生“的时代。

从邓小平到习近平，中共的本质虽然未变，但邓小平比习近平深谋远虑得多，他运用韬光养晦的策略，给中国寻找到发展的机会；习近平则对韬光养晦不屑一顾，胡温时代，中国已成为全球第二大经济体，习近平继任后提出了雄心勃勃的实现“中国梦“的计划，对内伴随着后邓世代最严酷的镇压，对外，外交官变战狼，外交部发言人赵立坚成了代表中国的形象。

但是，乌克兰战争在另一个野心家普京的发动下爆发了! 法国世界报长篇调查写道：乌克兰战争爆发，中国这次是真正被放到了老虎钳上，支持俄罗斯，经济上可能是死路一条，背叛俄罗斯，习近平心有不甘。而且，一些了解中共历史的人以为，中共从传统上一直对俄罗斯有着某种程度的敬畏。

在中国体制内，也存在着两种不同意见。华尔街日报3月21日披露，中国领导人习近平不仅因维系与俄罗斯的关系而面临西方的施压，同时还面临国内经济严重放缓的 难题，这种新的不安局面令习近平不可动摇的统治地位受到质疑。

该报引述中共党内人士透露，一些中共“元老”最近表示，反对习近平打破既定的领导层接班制的意愿。中共“元老”指已退休、但仍在政治讨论中有发言权的前国家领导人。他们中包括前总理朱镕基……“就在几个月前，习近平对权力的掌控将受到任何方式的质疑仍是不可想象的，不过现在判断这一挑战会有多重大还为时过早。”

与普京在2月4日发表联合声明，并在声明中强调中俄无上限的关系显然是习近平面对“最好的朋友”作出的表态，这一表态随着俄罗斯在乌克兰陷入僵局，习近平的处境很尴尬。纽约时报专栏作家弗里德曼在『习近平、普京和特朗普：三个强人 傻瓜』一文就此评论：“普京必然将这没有止境的友谊当作中国对他入侵乌克兰的认可，但这显然让习近平举棋不定、顿足不前。”“我不知道现在有多少北京官员在窃窃私语道：‘如果这就是有一个终身主席的下场……’”

他写道：面对与普京结盟带来的后果，习近平“搞不明白该玩什么游戏，因为他内心想要对抗西方，但头脑却告诉他承受不起这么做的后果。”

法国世界报援引日本中国问题专家、东京大学教授高原明生分析指出，习近平的困境极其尖锐，是因为两派围绕如何面对俄罗斯正在激烈对抗，他认为："其中一方认为普京是个危险，另一方则认为不是。习近平犯了一个大错误，他显然认为俄乌战争会很快结束。如果战争继续下去，中国将在国际舞台上失去公信力。如果普京政权崩溃，而北京却继续支持他，那么在今年下半年中共北京 "二十大 "召开之前，习近平会受到什么损害？

被视为中国国务院高级顾问的胡伟日前撰文呼吁“中国不能与普京捆绑在一起，需要尽快切割”，他的文章很快被下架。大外宣多维文章的观点也是一种佐证，该文指出，别把中俄关系形容为唇齿相依：

“必须认识到，中俄是两个政治独立的大国，两国关系是‘战略协作伙伴’关系，两国外交都有着各自的灵活性与独立性。俄罗斯不是‘唇’，中国也不是‘齿’，中俄关系不是中朝关系，二者谁也保护不了谁，谁也没有义务去保护谁，谁都不可能被外部压力轻易击垮，更不存在一个倒了另一个就倒的想象逻辑。”

中国为什么会走到这种尴尬的、对国际社会无益，对自己也无利可图的、让欧美天天指着鼻子逼问，是不是给俄罗斯送去了武器？

如将习普做一比较，不少分析人士大致一致：习近平一如普京，独裁到闭目塞听的地步，周边的亲信光提供他们愿意听到的信息，否则，普京不会冒着同时葬送俄罗斯与乌克兰两个“兄弟国家”的危险发动一场根本不可能“速战速决”的战争，习近平也不会陶醉于中俄关系无上限的虚无憧憬之中。