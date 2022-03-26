俄罗斯战舰被击沉网民各有心情

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯大型登陆舰俄军奥斯克号3月24日在乌克兰南部城市别尔江斯克港被乌军摧毁的场面。

俄罗斯侵乌战争刚开始，微博连转俄罗斯散播的所谓俄军一举拿下基辅、活捉泽连斯基总统的自慰消息，有利于乌克兰的，全删，随着俄军陷入僵局，一些负面的消息也开始在中国网络流露出来。

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3月24日曝出俄罗斯大型登陆舰俄军奥斯克号在黑海被乌克兰导弹击沉的消息，中国网民很震动，凤凰网刊载的“乌媒：乌军在别尔江斯克港摧毁一艘俄军大型登陆舰”一文下面，第一时间跟了几千条评论，有人开心，有人愤怒，五味杂陈 ，总之，意难平。

一段时间，人常怪中国网民万众一心，支持当局挺俄，诅咒灭掉乌克兰，看下面的评论，知道若不是网管把不支持官方立场的删个一干二净，一有机会，便有漏网之鱼，且中国人口之众，漏网之鱼加在一起，蔚为大观。此处举几条看看一众对俄罗斯大舰被击沉的心情。

对俄罗斯的战力似有了真实的感觉：

打了一个月了，乌克兰还可以发射导弹，大毛真的无语了，暴露了战斗力真不怎么地呀！(广西荞麦馍)

跟着的一位提醒：有霉国提供情报，还是不妙的。

西方提供各种战场信息，俄罗斯还这样子玩，肯定会损失巨大。据其他报道乌方一个反击就前进几公里，再大意俄方可能会失败(遥望远方)。

有指出该战舰被击沉意义所在的：好啊，这个地方离马里乌波尔很近，可以帮马里乌波尔乌军解围… (武汉网友Rita)

对目前缺乏补给的俄军来说，这真的是重大打击了。(广东惠州网友明Minh)

反侵略的大有人在：

这位山东德州网友跟着前面的铁开门见山：俄罗斯是侵略者，不要拐弯抹角，大声说出来。

干得漂亮，侵略者应有的下场， 俄狗极其害怕亚速之子的。(火星人朱大哥)

乌克兰要赶走侵略者，必须联合一切可以联合的正义力量。乌克兰挺住，痛打鹅毛狗。支持鹅毛的都是不正常的人

有恨铁不成钢，气得骂普京不争气的：

事实证明：对敌人的手软，就是对自己的残忍！ 希望这是乌克兰最后的疯狂。(广东一网友)

俄罗斯普京就是苯弹，让我去指挥吧。先把基辅政府大楼炸摊，后把通讯网络炸毁！再把运输线炸断！最后把兵营军营炸塌！！！(北京网友pfee37S)

就是这样的话俄罗斯只能在乌克兰西部使用核武器了，震撼美国西方国家。美国西方国家敢动就核武器轰炸。(河南郑州网友)

上海网友轩翁冷冷地怼了一句：全世界只有俄罗斯有核武器吗？

怎么感觉你对乌克兰充满了仇恨。

普京是你爹啊，(外星人)

重现苏修风采(浙江台州网友)。

这位大约是暗指苏联在阿富汗战场仓促败退的故事，那时候，中国把苏联叫苏修。

俄罗斯与中国与台湾

一位广东网友称：这样下去，俄国可以撤军，赔款，割地，销毁核武器，不得拥有进攻武器，承认乌克兰加入北约。这样俄国可以赢的国际社会的认可，重新加入国际大家庭。

但另一位质问：你是不是中国人？按你逻辑思维，下个遭围殴的是中国了？？

俄罗斯这仗打的真憋屈，给我军日后打台湾汲取了宝贵经验(一凡) 。

准赵立坚式的

也有完全按照克里姆林宫口径，宁肯相信乌克兰是纳粹政府纳粹武装，不知是真网民，还是机器连发：

乌军中有大量极端恐怖纳粹主义武装，押平民“人肉盾牌”、“学校幼儿园重火力点”、“居民区弹药库”、“人体炸弹”、、“自杀式袭击”…，面对这些泯灭人性的纳粹极端分子，俄军想正规战、速决战能行得通吗❓(北京网友) 。

乌克兰假新闻专业户！ 美国已把乌克兰变成了他们的殖民地！操纵乌克兰纳粹政府自导自演，嫁祸俄罗斯！乌克兰谎言政府，不但逼平民当人盾，企图毁坏核电站祸害人类！更炸掉了安全通道的大桥，不断破坏人道走廊，阻止平民离境，破坏谈判进行！这些都让战地记者拍录了下来！(广东藤子之悦诗风吟)

需要补充一点的是，乌克兰军队之所以在别尔江斯克摧毁这艘俄军大型登陆舰奥斯克号，与俄国官媒『今日俄罗斯』国际电视高调宣传暴露了船队位置有关，画面显示一辆正在下船的装甲运兵车，记者说：“这是特别的景象，一支俄国海军舰队抵达这个乌克兰部队完全没交战就抛弃的港口，这里所有设施都完好无损。”报道还称：“这艘船舰的主要功用是运输部队及重装备，它能容纳20辆战车，或40辆装甲运兵车，以及数以百计的军队”。

法国媒体援引多位乌克兰分析人士指出，就是『今日俄罗斯』头天有关这支船队的宣传报道，使得乌克兰军方根据画面及时调整，炸毁奥斯克号登陆舰，这意味着，在战争年代，图像释出的信息是极为重要的。