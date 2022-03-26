台立法院高票通过修宪提案降低投票年龄为18岁须再经公民复决

台湾/政治

台湾的立法院25日表决通过，提出了宪法修正案，把本来满20岁才拥有选举权、满23岁才拥有被选举权的宪法条文取消；改为只要年满18岁，就拥有选举权和被选举权。台湾舆论一般认为，这次修宪如果通过，对未来民进党的选情更为有利。

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这是台湾立法院2004年通过修宪案后，相隔17年，第一次有修宪案交由公民复决，台湾媒体形容是「宪法时刻来临」。

依据中华民国宪法规定，立法院提出的宪法修正案，在院会讨论时，需要立委总额的四分之三出席，也就是85位，然后再由出席立委四分之三同意，也就是要64位，才能提出修宪案。

早已表态大力支持「18岁公民权」入宪的民进党、民众党、时代力量等三个党团总计只有69席，要达到提出修宪案门坎的85席，还差16席。但国民党团在表决前召开党团大会讨论后，决定支持这项修宪案，因此最后表决结果，出席的109位立委全部投下赞成票，没有人反对，修宪案顺利送出立法院。

立法院表决通过后，民进党团总召柯建铭表示，修宪过程备极艰辛，应该把青年节改订在3月25日纪念；还说，接下来除争取复决投票过关，更要朝降低修宪门坎及废除考试院、监察院努力。

目前，台湾这项18岁公民权的修宪案算是跨出了第一步，未来还要公告半年，然后再交由台湾地区全体公民，投票复决，届时必须赞成票超过半数，大约要965万票同意，才算真正通过。这个门坎超过历届总统选举当选人的得票数，因此十八岁公民权修宪案即使出了立院，未来面对公民复决，会不会通过，仍在未定之天。

执政的民进党政府目前规画，要把这次修宪案的公民复决，跟年底九合一选举合并举行，以提高投票率。国民党立委曾铭宗批评，民进党近来大力主张公投要和大选脱钩，现在又180度大转弯，明显是双重标准。

台湾媒体分析，修宪案如果经过公民复决通过，未来将多出42万票年轻投票人口，对2024年总统选举，可能产生影响。