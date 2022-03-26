安理会就朝鲜试射洲际弹道导弹举行紧急会议无果而终

朝鲜/导弹

继朝鲜24日发射一枚该国有史以来最大的洲际弹道导弹后，联合国安理会周五就朝鲜半岛局势举行紧急会议。对平壤的试射行为进行了指责。美国则呼吁对朝鲜实施更加严厉的制裁。但是, 面对安理会意见分歧的局面,本次会议无果而终。

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安理会会议持续了数小时, 之后, 美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德向媒体表示:与会的15个国家强烈谴责了朝鲜的试射行为, 朝鲜再次发射导弹的行动 , 不仅对该地区构成威胁, 也对国际社会构成威胁。与会代表一致呼吁联合国所有成员国,尤其是安理会成员国,加入到 谴责的行列,要求朝鲜放弃大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。不过, 美国驻联合国大使没有在媒体面前提及加强对朝鲜制裁的话题。

法新社报道指出 :在安理会上,面对中国、俄罗斯、日本和韩国外交官, 美国揭露朝鲜越来越危险的挑衅行为,并宣布“美国将向安理会提交一份安全决议以进一步加强对朝鲜的制裁。

不过, 北京和莫斯科已经拒绝加强对朝施加任何新的制裁措施。相反, 中国常驻联合国代表张军呼吁在适当时候, 解除对朝制裁。俄罗斯大使则表示 : 担心进一步制裁可能会在社会、经济、以及人道主义层面威胁到朝鲜民众。

2017年12月22日, 朝鲜发射新型洲际弹道导弹火星-15（Hwasong-15）一个月之后, 联合国安理会一致通过决议, 针对朝鲜的能源和进出口实施更加有力的制裁。继火星-15发射后, 朝鲜领导人金正恩曾宣布暂停核实验和导弹发射, 称其 目标已经实现。他还宣布朝鲜已成为一个有核国家。但是在周四的今次导弹发射 中, 根据朝鲜国家通讯社周五的报道, 金正恩亲自下令并监督发射了朝鲜最大的洲际弹道导弹, 以确保朝鲜为与美国展开长期的较量做好准备。