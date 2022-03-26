布林肯出访以色列 争取对乌克兰的支持

美国/布林肯/以色列/乌克兰危机

美国国务卿布林肯展开中东之行，周六抵达首站以色列，旨在争取以色列对乌克兰的支持，并消减以色列对可能达成的伊朗核协议的担忧。

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法新社报道，布林肯在波兰陪同拜登参加旨在巩固西方阵营对乌克兰支持的一系列峰会后，于周六晚间抵达特拉维夫国际机场。

布林肯此次中东之行还包括约旦河西岸、摩洛哥与阿尔及利亚，第一站在以色列他将与巴林、阿联酋及摩洛哥外长召开小型峰会。这些国家都签署与以色列关系正常化的"亚伯拉罕协议"（Abraham Accords）。

在俄罗斯军队入侵乌克兰之际，布林肯出访中东显示，虽然中国及当前的俄罗斯入侵乌克兰议题成为最优先要务，但美国对中东地区依然极为关注。

布林肯也希望为美国及北约争取支持，抵御俄罗斯入侵乌克兰带来的严重经济后果，包括能源价格飙涨，以及阿拉伯国家可能面临的小麦严重短缺问题。

布林肯出访的同时，美国与伊朗商谈重启"伊核协议"的联合全面行动方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）进入最后阶段。

这项2015年核协议目的在防止伊朗发展核子武器，但美国前总统特朗普于2018年单方面退出协议，伊朗自此开始发展核计划，西方专家称，目前已经到了即将真正构成核威胁的"突破"阶段。

美国官员表示，距离达成协议仅剩一两个重要议题，但如果想达成协议，伊朗当局必须做出"困难抉择"。

布林肯将于周日下午与以色列、阿联酋、摩洛哥、巴林和埃及外长会面。以色列外长拉皮德形容这次会议为“历史性的”。