广西空难：机上132人全部罹难 当局严控遇难者家属及媒体采访

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中国东方航空MU5735航班21日坠毁广西，救援工作展开已6天，中国搜救当局周六晚宣布，机上123名乘客和9名机组人员已全部罹难。广西空难发生后，当局严控失联者家属动向及媒体采访。

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据央视新闻报导，东航MU5735航空器飞行事故国家应急处置指挥部26日晚间举行新闻发布会，作以上宣布。

现场副总指挥、民航局副局长胡振江表示，国家应急处置指挥部组织消防救援、解放军指战员、武警官兵、公安、卫生检疫、交通、自然资源等多部门连续6天在事故发生区域开展"拉网式"排查，并组织专家比对分析各类监控、记录设备中的视讯影像内容，综合分析空管雷达、ADS-B（广播式自动监视系统）等设施设备记录的关键数据，特别是对坠机现场残骸分佈的勘查判断和分析，可以确定"搜寻现场已无机上人员生命迹象"。

胡振江表示，东航MU5735航空器飞行事故，透过DNA鉴定已确定120名遇难者身分，"机上123名乘客和9名机组人员已全部遇难"。

据报导，周六晚发布会现场，全体起立为机上遇难人员默哀。

据中央社报道，中国东方航空班机21日在广西失事坠毁，当局全力搜寻失联乘员下落，更向每个失联乘员的家庭指派3人为1单位的特殊任务编组，提供协助也严防他们闹事，甚至严控媒体的采访与发稿尺度。

因应媒体需求，25日当局安排并监视家属们受访，还提醒采访单位，报导不应"过度强调伤心欲绝"，同时3人为1个单位的特殊任务编组密切监视他们，也步亦趋跟著失联乘员亲属们，而且也无法与他们取得电话联系。

有失联乘员的父亲告诉凤凰卫视，23日原本是女儿生日，好想带她回家，这则影音随即从中国社群媒体下架，而且只有少数媒体才能到失事现场一探究竟。

东航客机失事坠毁后，若干非官媒记者曾试图走山路跋涉数公里前进坠机现场，但是官方很快就封锁事故的区域。警方也不准媒体使用无人机拍摄画面。