拜登：普京侵乌战略失败 不应继续执政

俄罗斯侵乌战争

2022年3月26日，美国总统拜登在波兰华沙的皇家城堡，发表了关于俄罗斯入侵乌克兰的演讲。

美国总统拜登周六在波兰首都华沙公开演讲严厉抨击俄罗斯总统普京，他说，俄罗斯总统普京在发动对乌克兰的入侵后，不应该继续执政。普京的侵乌战略已彻底失败。

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美国总统拜登在波兰首都华沙皇家城堡发表演讲时非常严厉地表示，普京发动的对俄战争，战略上已完全失败。"看在上帝的份上，这个人不能继续执政。"

白宫随后做了补充解释：拜登总统并非要求俄罗斯政权更迭，而是认为"普京不能被允许在他的邻国或区域内行使权力"。

克里姆林宫发言人佩斯科夫则回应拜登应对其言论 "深思熟虑"，他称："每次，这种个人侮辱都会减少我们与美国现任政府双边关系的可能性。”

在当晚发表抨击克里姆林宫主人的言论之前，拜登直指普京是“屠夫”，他的军队犯下了屠杀乌克兰人民的罪行。

在华沙皇家城堡，拜登直接向俄罗斯人喊话，俄罗斯人民不是敌人。他说："如果你们能听到我的话，请允许我说一句：你们，俄罗斯人民，不是我们的敌人。”

"我拒绝相信你们会赞成杀害无辜的儿童和老人，也拒绝相信你们会接受医院、学校、产房遭到俄罗斯导弹和炸弹的轰击。"

拜登总统一字一顿地说： "你们不值得去参加这场战争，俄罗斯人民。普京能够而且必须结束这场战争"。

拜登同时表示，这场战争不会很快结束，他说，“民主与独裁的斗争”，“不会在数日或者数月之内赢得，面对一场长期的战斗，我们必须武装起来。”

拜登重申，我们始终站在乌克兰一边。美国不希望进入这场战争，与俄罗斯打仗，但是他警告莫斯科，“你们休想进入北约领土一厘米!”

拜登宣布，这场战争对俄罗斯而言已经是一个战略失败。拜登的讲话受到满座热烈鼓掌。随后，拜登立即前往机场，应在夜间返回华盛顿。

俄罗斯国防部周五宣布，将集中兵力“彻底解放顿巴斯”，这意味着普京放弃了占领乌克兰全境的初始计划？拜登稍早就此表示，“我并不肯定莫斯科改变了主意”。