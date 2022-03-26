西方还能容忍普京轰炸乌克兰多久？

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯侵略乌克兰战争伊始，西方对乌政策很明确，设法让乌克兰赢得战争，至少不使其失败，但是自己不会进行军事干预。这一政策体现在两个层面：空前的对俄经济制裁与向乌克兰提供先进武器。但是，西方国家还有多少时间置身战争之外，引发越来越多的质疑。

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随着普京日日狂轰滥炸，随着泽连斯基不断在各国议会呼吁建立禁飞区保护平民，欧洲的处境越来越不舒服。自广场革命以来，乌克兰人挥舞着欧盟的旗帜，表示他们对民主的向往之情，在现场，他们为捍卫欧洲的价值和自身的自由顽强抵抗，此间舆论质问连连：欧洲还有多少时间继续停留在冲突之外？

法国世界报专栏作家科夫曼惊异的是，俄罗斯入侵乌克兰，采用的是多年前入侵格鲁吉亚时同样的手段，同样的计谋，同样的理由，这一切都是在一个前提下完成的，预设西方是被动的。上一次，俄罗斯得逞至今，这一次，俄罗斯再次用同样的手段入侵近邻。而且，普京集团甚至断定，他们会制裁我们，但我们更知道如何应对，最后，他们会重新回过头来与我们讨论战略安全与稳定。

欧美从不宣告自身的红线在哪里，假如普京对乌克兰某座城市进行了化武攻击，西方人如何反应？假如普京如同轰炸马里乌波尔一样狂轰基辅，西方人将如何反应？假如普京疯狂地向邻国投掷战术核武器，欧洲该如何反应？如果普京要测验北约究竟有多大决心，向波兰边境或者向波罗的海投掷导弹，欧洲如何反应？欧盟领导人没有作出过任何公开的回答。

刚刚结束的北约峰会及欧盟峰会，大西洋两岸空前团结，似乎确定了一条红线：如果俄军对乌克兰使用化学武器，美国总统拜登不排除军事反击。但作为欧盟轮值主席国的法国总统马克龙却为“暧昧与谨慎的战略”辩护，认为这样才更有效，马克龙定义北约与欧盟的立场是“止战不参战”。法国世界报评论这是“西方的悖论”。即便对拜登的表述，此间也有疑问，美国前总统奥巴马曾在2012年夏季表示，如果有证据表明叙利亚曾在内战中使用化学武器，美国就会对叙利亚采取一定的行动。对叙利亚设下红线，叙利亚最后使用了化武，奥巴马退却了。

北约九零年代等了三年才发起军事行动制止了塞尔维亚对波斯尼亚的侵略，但是，当年的对头并非核武大国，在这一点上，所有欧盟领导人观点一致，军事对抗俄罗斯，将是疯子的行为。

但是，一如欧盟委员会主席冯德莱恩所言：欧洲的命运正在乌克兰决定。正是在那里，“民主正在崛起，反对专制”。也正是在那里，将决定国际体系的未来。这一体系在中国帮助下被普京攻击和解构，根据一些分析，普京试图把影响力范围扩及摩尔达维亚，格鲁吉亚甚至波罗的海。一名欧盟外交官警告，这可能意味着欧洲和平的终结和专制势力对西方民主国家的胜利。如果欧洲不能终结普京的疯狂，当枪声沉寂之后，欧盟在这个世界还有多大影响力？

普京的攻击至少唤醒了沉睡的欧洲人，三十年来，他们沉浸所谓在历史终结的神话中，他们在很长一段时间面对普京不肯承认现实。明明普京是在格鲁兹尼战争的血泊中坐实了权力，并从那时候开始从未停止对邻国的挑衅及对欧洲的蔑视。至少，俄罗斯侵乌仅仅几日，普京让德国的和平主义瑞典的中立一去不复返。

自由需要付出代价，自以为得到了这一自由的民主国家愿意再为乌克兰人的自由付出吗？一个显著的事实是，不管欧盟有多少承诺，北约在战争中得到了强化，而不是法国所梦想的欧洲独立防御。德国支持惩罚俄罗斯，一旦涉及终结进口俄罗斯原油，便变得支支吾吾，须知，欧洲购买俄罗斯原油每日付给俄方近八亿欧元，欧洲等于以另一种形式向俄罗斯提供战争经费。

在行动的代价和不行动的代价之间，欧洲人可以走的路特别窄，很难找到中间地带。在1956年的布达佩斯和1968年的布拉格，他们宁愿弃权。但归根结底，欧洲并没有死。

欧洲这次面临的是乌克兰灭国的危险，历史上已经产生过绥靖主义投降战略的欧洲，还会眼睁睁看着乌克兰消失吗？