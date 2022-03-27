中国-新冠病毒

面对奥米克戎变异病毒袭击，一直拒绝采取封城措施的拥有2500万人口的上海，28日起封城!

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当局没有使用“封城”两字，而命名为“分批封控”，先封浦东、后封浦南最后浦西。封控期间，所有人员足不出户，人员和车辆只进不出，所有企业实施封闭生产或居家办公。

中共总书记习近平17日指示，坚持动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。上海当局似乎一直到最后，都在寻求避免采取对经济发展造成严重伤害的全面封城。

上海当局27日宣布，为了“尽快实现社会面动态清零”，28日起 “分区封控”，封城期间，住宅小区实施封闭式管理，所有人员足不出户，人员和车辆只进不出。封控区域暂停公交、地铁、轮渡、出租汽车、网约车运行。

因工作需要的医务人员、防疫人员、公安干警、外卖快递人员等凭工作证或单位证明正常出行。

除了涉及市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、通讯、交通、粮油肉菜等公共服务类企业，所有企业实施封闭生产或居家办公。

上海本来不想封

上海一直自视为“精准防疫”的模范生。一直到最后，上海都在寻求避免全面封城。

上海市疫情防控领导小组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡3月26日还表示上海不能封城，“因为上海不仅仅是上海人民自己的上海，上海这个城市还在全国经济社会发展当中承载发挥了重要的功能，甚至于对全球经济都有影响”。吴凡说，如果上海停下来，东海会有很多国际货轮因而滞留，影响中国和全球经济，上海市民应该有“大局观”。

她称，上海目前探索以“重点区域＋非重点区域”、“核酸检测＋抗原自检”的防控模式。这种探索是“被逼出来”，因为病毒传播快，及要配合上海的实际情况。

她呼吁市民认真进行筛查，用最小的成本、最快的速度恢复日常生活。

上海悲歌

上海虽然一直以来明面上并未实施封城，但其实已经处于半封城状态。而严酷的清零防疫导致其他急症患者无处求医，医院管了，护士周盛妮的悲剧就相当典型，一如西安封城时发生过的悲剧。

周盛妮是上海市东方医院南院护士，23日晚间在家在哮喘病突发，打电话叫不到救护车，家人送她去自己工作的东方医院求医，医院因疫情防控停止急诊而拒诊，最后家人送她去10公里外的仁慈医院东院，这是浦东新区唯一还有急诊的医院，但周盛妮护士因耽误太久不治身亡。事发后，社会影响太大，上海市卫建委26日要求医院急诊、发热门诊等，“非必要不封控”。

还有一位上海妈妈，女儿3月22日突患急症，去同仁医院遭拒，去儿童医院说没有发热门诊，她愤怒地写道；“全上海没有一家儿童医院可以看病! 因为儿童医院把发热门诊全部停掉了!”“是政府把我一个明明讲道理的人逼成了一个女疯子! 用最极端的方式在医院闹!”才救了自己女儿一命。她说：“全上海没有一家可以看病时我想都没想到的，我对上海这次太失望!”

强制性清零政策太严酷，被视为“听话”的上海人也开始抗议。3月26日社交网络传播的视频显示，部分封控社区因为不断延后解封时间，导致居民群聚抗议高呼要解封。

18日以来，上海对“非重点区域”开始“切块式、网格化”的核酸检测，这些地方居民一开始被告知封闭48小时采检2轮，加上一天等待结果；然后又不预期的接到通知要再筛检2轮，再加上等待结果，有些人从期待“最多3天解封”，到发现“7天也解不了封”，心情转为不耐或气愤。

视频显示，一群“龙柏六村”的居民表示，已经被封9天，政府没有解决民生问题，但其他有些小区已经拿到政府送的菜，质问居委会负责人“我们打了110你才出现”，要求解释为何还没有解封。

生活在上海的柳飘飘25日脸书发文称，居民群组里大家已经要暴动了，因为现在光是抢菜都比买张惠妹演唱会门票困难，上海的封控制度就是一团乱，“反正现在二话不说就是先封了再说。封多久？什么时候解封？解封依据是什么？都完全没有一个说明，也难怪这些居民会暴动。毕竟大家都要养家活口。”