东航空难第2部黑匣子找到数据未受损 理赔作业展开

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广西空难失事的中国东方航空班机的第2部黑匣子周日上午寻获。中国官方周日下午表示，第二部黑匣子数据存储单元外观大致完好，目前已送往专业实验室进行解译。路透社报道，黑匣子发现的地点距离客机坠毁地点约为40米。

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中央社综合中国媒体报导，中国国家应急处置指挥部周日下午举行广西空难第8场记者会。与会官员指出，截至中午12时，失事现场共搜寻到飞机残骸及碎片共3万3777件。并透过走访寻找目击证人，在事发地以北8公里左右找到新的事故有关影像。

事实上，除坠机的核心区域外，日前搜救人员也在距核心区域10公里外的山区，寻获飞机残骸，也使飞机失事原因增加更多的可能性，其中包括失事过程中的机体毁损，以及某种程度的空中解体等可能。

至于第2部黑盒子FDA，据报导，搜救人员周日上午约9时20分在撞击点以东约40公尺的山坡表面下1.5公尺处，以徒手方式挖掘出一具橙色圆柱状物体，经民航事故调查人员确认为飞机黑匣子FDA。其他部分损毁严重，但数据存储单元外观较为完好，目前已送往专业实验室进行译码。

同时，中国官方下午2时在失事现场为罹难者举行哀悼仪式，由中国国务委员王勇代表官方参加。但报导并未提到，是否有罹难者家属参加这一仪式。

另外，东航周日正式启动广西空难的理赔作业，由组成的专职团队负责与家属进行具体沟通。有中国专家估计，总赔偿金额将为人民币10亿元。