俄乌代表团将在伊斯坦布尔举行新一轮面对面谈判

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土耳其总统府周日晚间在一份声明中宣布，俄罗斯和乌克兰代表团将在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮面对面谈判。乌克兰谈判代表阿拉卡米亚表示：乌俄双方决定3月28日至30日在土耳其举行下一轮面对面会谈。"乌东的卢甘斯克即将举行公投，仿效克里米亚正式脱乌入俄。

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法新社消息，土耳其总统埃尔多安和俄罗斯总统普京周日晚间举行电话会谈，双方同意俄罗斯与乌克兰代表团在伊斯坦布尔举行下一轮谈判”。

两国领导人并就谈判进程进行讨论，埃尔多安向普京表示，土耳其准备尽一切努力，在乌克兰建立停火并改善该地区的人道局势”。

不过，土耳其总统没有具体说明俄乌新一轮谈判的的确切日期。

而据乌克兰当局表示，乌克兰与俄罗斯代表团将于28日在土耳其举行最新一轮和平谈判。乌克兰谈判代表阿拉卡米亚（David Arakhamia）在脸书上发文宣布："今天的新一轮视讯谈判中，双方决定3月28日至30日在土耳其举行代表团的下一轮面对面会谈。"

俄罗斯媒体援引俄方首席谈判代表梅丁斯基（Vladimir Medinski）的话说，他已确认谈判将在周二和周三举行。

在俄罗斯2月24日军事入侵乌克兰后，两国外交部长于3月10日在土耳其南部海滨度假胜地安塔利亚（Antalya）举行首次高层会谈，但并未取得突破。

目前交战双方仍定期透过视频进行会谈，不过，达成协议希望渺茫，双方都表示谈判过程困难重重。

土耳其总统埃尔多安稍早指出，谈判中的俄乌停火协议共有6项条款，双方似已针对其中4项达成谅解，包括乌克兰宣布中立并声明不加入北约、乌克兰非军事化和相互安全保证、乌克兰去纳粹化、乌克兰取消使用俄语限制。

然而，乌克兰外长库列巴25日澄清，在关键问题上，乌方与俄方"未达成共识"。他表示， “在土耳其总统提到的四点问题上，双方并没有达成共识，”库列巴对土耳其为结束战争而做出的外交努力表示欢迎。

乌克兰总统泽连斯基周日在一个视频讲话中重申，他要求在乌克兰领土上实现“停火”以及“俄罗斯军队完全撤出乌克兰”。

另据报道，引发俄罗斯入侵乌克兰的乌东顿巴斯地区，卢甘斯克和顿内次克共和国，在2014年自行宣告独立，上个月获得俄罗斯承认其主权。卢甘斯克共和国领导人周日宣布，卢甘斯克很快就会举办公投，决定是否加入俄罗斯。

卢甘斯克人民共和国领导人帕斯特尔奈克（Leonid Pasechnik）表示，"卢甘斯克领土将举办公投，人民将对加入俄罗斯联邦这件事行使终极宪法权利并表达意见。"

2014年，克里米亚地区也是透过相同的程序，自行宣布独立，获得俄罗斯承认、举办入俄公投，进而成为俄罗斯联邦的领土。