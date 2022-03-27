俄罗斯人想知道乌克兰发生了什么吗

俄罗斯侵乌战争

2022年3月15日，在乌克兰首都基辅附近的Boryspil镇的一个墓地，乌克兰士兵和平民跪着向在与俄罗斯人的战斗中牺牲的Valeriy Gudz上校表示最后的敬意。

为什么俄军狂轰滥炸乌克兰的恐怖景象似乎并没有引起俄罗斯人多少反应？

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在台湾辅仁大学教授的法国汉学家、哲学家何重谊（Jean-Yves Heurtebise）认为：当人们需要谎言来为不可原谅的事情开脱时，最终会说服自己相信谎言的 "真实性"。普京和他的团伙如何能够轰炸一个所谓的“兄弟国家”，一个属于 "讲俄语的母体"中的国家？很简单，克里姆林宫只需说，我们没有轰炸他们......。

敢在官媒电视直播间反战，一如俄罗斯电视台女记者玛丽娜-奥夫西尼科娃这样的俄罗斯人是有的，正如敢于上街反战的其他俄罗斯人一样! 网络上有不少中国人评论，中国的情形甚至不能同俄罗斯比，谁敢在央视直播时闯入抗议？谁敢去北京天安门广场示威？

但是，普通俄罗斯人是如何了解这场冲突的，俄国人能像我们一样在这个信息随手可得的世界获得信息吗？俄罗斯母亲能从俄罗斯电视看到乌克兰城市建筑被轰炸得千疮百孔，玻璃四飞，满身血迹的女人们带着孩子惶恐藏身的的画面吗？这是所有在俄罗斯报道的外国记者都想提出的问题。法国世界报记者现场的观察令人吃惊。

乌克兰战争爆发以来，民间组织，友人，亲戚，都在试图帮助俄罗斯人了解真相。打电话，寄电子短信，还有欧洲媒体的俄语短波，令人想起苏联时代。当时，每个字，每个自由的见证，进入或者出自苏联，都被视为是一场胜利。后来自己也陷入“大俄罗斯情结”的索尔仁尼琴彼时宁愿相信：拒绝谎言就足以推翻历史，至少可以拯救俄罗斯灵魂。

如何获得信息，这个老问题在普京统治的俄罗斯仍然存在。莫斯科当局堵塞了所有外国社交网络，关闭了仅存的几家坚持独立报道的独立媒体。在莫斯科或外省，恐惧，甚至偏执，随处可以感觉。

俄罗斯还没有封锁到天衣无缝的地步，最好的问题就是去问俄国人到底想要知道乌克兰发生了什么？信息严控，但还是有些窗口，至少Telegram还开着几个频道，跳墙的办法也有的是，VPN还在偷偷运行。

但是，一个可悲的观察是，众多的俄国人并不想知道乌克兰发生了什么。即使没有多少人真相信普京的“特别军事行动”，但也不愿意了解究竟发生了什么。当局精心编织的所谓永恒的俄国正遭挑衅的叙事，成了最容易的解释。对许多俄国人，视而不见是一种选择，或者是一种维持余生的方式。

你在莫斯科大街上一日内可以听到十几次甚至上百次这种说法，“无论如何，太可怕了”，“无论如何，人们永远也不可能知道真相”，“我们无可奈何，这不是我们所能决定的。”一个年轻姑娘担心影响自己的快乐情绪主动擦去了手机收到的新闻，一位母亲给即将离开俄罗斯的儿子重复着“不，一切都会好的”。俄罗斯人对西方的制裁谈论的很多，但从来不提引发制裁的原因。

纽约时报曾有一篇长文报道一些乌克兰人给俄罗斯亲人打电话或者寄去自己逃难的照片，描述自己的恐惧，对方竟毫不犹豫地否认，“你害怕的应该是纳粹!” “不可能，我们的军队怎么会轰炸城市。” 纽约时报援引俄罗斯前独立电视台主持人库彻说，在和老同学通电话时，他惊讶地发现，他们经常援用克里姆林宫关于打击乌克兰纳粹分子的那套说辞。“我被吓到了，”库彻说。“从来没想过宣传可以给人造成如此大的影响。”

在官方电视和被困在哈尔科夫的表兄之间，“怎么才知道谁说的才是真的？”这不过是修辞学上的疑问罢了，最后信的是几乎都是官方电视。2014年，俄罗斯官方电视甚至从很大程度上引发了顿巴斯冲突，故意挑起当地居民的恐惧神经和种种幻觉。

该信谁？成了一面很实用的安全屏风。俄罗斯宣传机构多年不遗余力，让真相本身失信。俄罗斯电视全力以赴把严肃的辩论转换成喜剧，把最严肃的话题淹没在所谓“替代性真相”中，俄罗斯电视同样在人们大脑中制造了持续的紧张状态，十年来，让对抗西方以及妖魔化乌克兰在他们脑中扎根。

根据评估，仅仅依靠电视获知信息的俄国人应在百分之五十以下，但当局的煽惑战略同时充斥英特网，给俄罗斯社会留下难以擦去的虚无主义烙印：真相不存在，假新闻与宣传价值等同。

这里还有一种实用主义的态度，闭目塞听，专注于周边人士的安全和安宁，好像如此就不会受到外部世界的威胁。这种反射随处可见，但却触及俄罗斯人深层次的问题，对公共事务根深蒂固的拒绝，包括所有与国家有关的话题。政治是肮脏的，甚至是危险和愚蠢的领域，只有不正直的人和傻瓜才会去试一试。在俄罗斯，社会契约是明确的，国家与社会平行存在于两个世界，为了两厢平安，彼此接触越少越好。对俄罗斯政权而言，民众表面的支持就已足够。

除非死亡比例过分严重，士兵死亡只在亡人家庭、所在村镇、相关营地引起悲痛和质问。“特别行动“让俄罗斯人恐惧。

2020年10月，女记者伊琳娜·斯拉维娜(Irina Slavin)引火自焚，这位勇敢而不知疲倦的一家地方网站的总编，被她所在的下诺夫哥罗德警方及当局折磨，最后以引火自焚抗议俄罗斯联邦黑暗。事实上，她的同胞对她所指责的精英集团的贪污无动于衷，她的有关本地区司法黑暗的报道反而让她自己陷入绝望。

今天，把乌克兰正在遭轰炸遭屠戮的画面和信息传至俄罗斯并非难于上青天，然而打破冷漠和恐惧心态并非易事。