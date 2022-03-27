泽连斯基接受俄独立媒体采访称：准备与俄商讨乌克兰中立问题但有条件

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乌克兰总统泽连斯基在接受俄罗斯独立媒体视频采访时表示，乌克兰“中立国”问题是与俄罗斯进行谈判以结束冲突的核心问题之一，该问题正在进行“深入研究”。泽连斯基称，乌克兰已准备好就乌俄停火协议中的"中立国"条款进行讨论，不过须有第三国保证，且相关条款须经公投同意。

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法新社消息，泽连斯基这次在线采访也在乌克兰总统府Telegram频道播出。泽连斯基在周日播出的专访中表示，乌俄谈判的其中一项条款涉及“安全保障和中立，以及我们国家的无核化地位”。泽连斯基称， “我们准备好接受这项条款”，他表示， 谈判中涉及到的这一内容"正在讨论和进一步的研究之中”。

泽连斯基说，“但我不希望它成为另一份布达佩斯备忘录式的文件”。泽连斯基指的是，俄罗斯在1994年签署的协议，协议保证包括乌克兰在内的三个前苏联加盟共和国的领土完整和安全，以换取放弃从苏联继承的核武器。

泽伦斯基在专访中表示，乌克兰已准备好就乌俄停火协议中的"中立国"条款进行讨论，不过须有第三国保证，且相关条款须经公投同意。

在长达90分钟的视频访问中，泽连斯基全程以俄语告诉数间俄罗斯独立媒体："我可以理解谈判项目中的这一点，我们正进行讨论，仔细研究这个问题。我们已准备好讨论安全保证、中立国地位、去核化等问题。"

泽连斯基并痛批，俄军入侵行动对乌克兰的俄语城市造成巨大破坏，且这场战争引致的损失较俄罗斯入侵车臣时更加严重。

另据中央社报道，俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构（Roskomnadzor）周日严正警告，俄罗斯国内媒体一律不得报导泽连斯基访问内容，且当局已开始针对先前曾经采访乌克兰总统的俄罗斯媒进行调查。

该机构在社群媒体与官网发文指出，多家俄媒曾经专访过泽连斯基。俄罗斯检方也称，将就报导提及内容与报导刊登的合法性提出法律意见。

另外，乌克兰国防情报局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）周日指出，俄罗斯想要将乌克兰一分为二，制造"两韩局面"，不过他也指出，马里乌波尔（Mariupol）的地理位置、居民的抵抗和乌克兰即将发动的游击战，都让这个"分裂局面"不会实现。