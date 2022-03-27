缅甸军政府利用建军节阅兵展示武力，承诺要彻底歼灭反对派

缅甸/政治

3月27日，缅甸迎来又一个建军节。该国军政府利用阅兵和庆祝活动展示武力，承诺要彻底“歼灭”反对派。2021年2月1日，缅甸军方夺取政府控制权，各地出现大规模的示威及公民抗争运动，受到军方暴力镇压。去年的今天，缅甸更经历了最为血腥的一天。

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今天的阅兵式成为军政府展示武力的一次良机，由八千多名安全部队士兵、各种坦克、载有导弹和大炮的卡车组成的队伍，行进在距仰光以北约400公里处的内比都的主要大街上，多架战机则在首都上空依次飞越，进行航空演示。内比都是缅甸前军政府于2000年代建造的首都。缅甸国防军总司令敏昂莱身着盛装，站在一辆敞篷车上检阅部队。

缅甸军事强人表示：军政府“将不再进行任何谈判，直至将对手彻底消灭”。

作为缅甸武器的主要供应方和缅甸军方的传统盟友，俄罗斯国防部副部长亚历山大-福明（Alexander Fomin）出席了去年的阅兵式，本应于今年再次前往缅甸参加庆祝活动。但是，根据缅甸军政府发言人披露的消息，由于俄罗斯在乌克兰展开的行动，福明今年无法脱身。

法新社报道指出：2021年3月27日去年的建军节，是缅甸军政变之后血腥镇压最为残酷的一天。根据当地民间组织-政治犯援助协会(AAPP)披露的消息，当天，约有160名示威者遭遇安全部队枪杀。自军政变以来，已有1700多名平民丧生，近13000人被捕。联合国方面谴责缅甸“可能犯有战争罪和反人类罪”。

残酷的镇压终结了军事政变后最初几周发生的震动全国的大规模和平示威。尽管如此，仍有许多地区的民众自发地组织起来，拿起武器，与政府展开游击战。

美国于周五宣布对缅甸实施新的制裁。而北京与莫斯科却继续向军政府提供包括战斗机和装甲车在内的武器装备。