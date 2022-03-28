美国和菲律宾举行大规模年度“肩并肩”联合军演

中国/美国菲律宾联合军演

因为同年在3月底发现有超过200艘中国船只聚集在菲律宾牛轭礁水域，让马尼拉和北京在南海问题上紧张局势升级。

美国和菲律宾周一3月28日开始在菲律宾的吕宋岛举行大规模年度“肩并肩”联合军演，双方有近9千名士兵参加，为期12天到4月8日结束。近期在南中国海紧张局势再度升级，本次军事演习聚焦南海有争议海域。

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美国和菲律宾从今天开始在菲律宾的吕宋岛举行为期12天的大规模联合军事演习，双方有近九千名士兵参与。美国与菲律宾有长期军事联盟关系，本次军事演习聚焦南海有争议海域。

菲律武装部队总参谋长森蒂诺今天宣布名“肩并肩的”联合军事演习开始，这证明了两国之间“联盟的深化”。

美国海军第三部队巴杰荣少将说，两国武装部队之间的“友谊和信任”将使他们能够“在军事行动中共同取得成功”。

本次联合军演包括两栖作战、实弹训练，并侧重海上安全、反恐、人道主义援助和救灾。

菲律宾与美国通常每年都举行联合军演，但受新冠疫情影响，2020年度联合军演被迫取消，而2021年度的联合军演规模则大大缩减。而今年年度联合军演罕见规模大增。

这是自在2016年亲中国的菲律宾总统杜特尔特上台以来，在其任期内最后一次联合军演，他曾威胁要结束与美国的长期军事同盟关系， 但受到菲律宾舆论反对和军方担忧中国在该海域扩充势力范围影响的压力，

2016年，海牙国际法庭作出裁决指出，中国在该海域不享有“历史性“权利。尽管如此，北京依旧在一些有争议的岛礁上建造了人工岛，并部署了军事设施。

2020年2月，菲律宾总统曾经宣布打算暂时中止与美国的军事协议，该协议为美军与菲律宾组织联合军事演习提供了法律框架。

随后菲律宾总统在2021年 7 月推翻了这一决定，因为同年在3月底发现有超过200艘中国船只聚集在菲律宾牛轭礁水域，让马尼拉和北京在南海问题上紧张局势升级。