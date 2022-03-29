俄罗斯承诺减少军事行动 拜登：拭目以待

美国/拜登/俄罗斯/乌克兰战争

俄罗斯周二承诺将大幅减少在乌克兰首都基辅和北部大城切尔尼戈夫周边军事行动，对此，美国总统拜登持"谨慎"态度，表示拭目以待，观察俄罗斯是否落实承诺。拜登并同法、英、德、意领导人举行视频通话，5国领导人表示不会放松对俄罗斯制裁，决心要俄罗斯为攻击乌克兰付出代价，并会继续向基辅提供安全援助。

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俄罗斯与乌克兰最新一轮和平谈判出现进展，俄罗斯国防部副部长福明在会后向媒体表示，为提高互信并创造必要条件，促成进一步谈判与达成协议的最终目标，俄方承诺大幅减少在首都基辅和北部大城切尔尼戈夫周边的军事行动。

拜登周二在与来访的新加坡总理李显龙会谈后的联合记者会上被问及此事时表示，"对他们是否遵守承诺，我们拭目以待"，拜登说，"在我们没有看到俄罗斯具体行动之前，我什么都不看"。

在与李显龙会谈前，拜登同英国首相约翰逊、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉举行一小时的视频会谈。美欧5大国领导人重申，将继续让俄罗斯为其在乌克兰野蛮军事行动付出高昂代价。5大国领导人并一致决定，继续向乌克兰提供物资及安全防卫援助。

白宫周二发出的一份声明称，拜登与各国领导人还讨论了向数百万受战争影响以及寻求到国外避难的的乌克兰民众提供人道援助。

白宫说，五位领导人同意不会放宽对俄罗斯制裁，决心要俄罗斯为攻击乌克兰付出代价，并会继续向基辅提供安全援助。

有美国官员认为，任何人都不应该被俄罗斯方面的"表态"迷惑，美国相信俄罗斯在基辅周边的行动只是重新部署，而非撤离。消息人士透露，美国及盟友正讨论向乌克兰提供新一轮援助，金额可能达到5亿美元。

而据召集这次视频会议的英国首相府也发出的声明称，各国领导人一致表示，在乌克兰战争彻底结束前，不能放松西方对俄罗斯的立场。