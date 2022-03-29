俄乌谈判取得“实质性”进展 美英持谨慎怀疑态度

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俄罗斯与乌克兰谈判代表表示，俄乌周二在伊斯坦布尔举行的会谈取得“实质性”进展，并为俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基的会晤铺平了道路；但美国、英等国持谨慎态度。美国国务卿布林肯认为，乌俄谈判其实"没有实质进展"。

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法新社消息，俄乌代表周二在土耳其伊斯坦布尔举行谈判，双方在马巴赫切宫进行了三个小时的讨论后，俄罗斯代表团团长兼克里姆林宫代表梅丁斯基表示，双方进行了“实质性讨论”，他并表示，乌克兰为达成协议提出的“明确”建议将"很快"提交给总统普京并进行研讨。

梅丁斯基并称，他认为如果双方达成协议结束敌对行动，普京与泽连斯基的峰会将成为可能。自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，莫斯科一直拒绝基辅的这一要求。

据法新社报道，谈判结束后，俄罗斯国防部副部长福明宣布，俄罗斯方面将大幅减少在基辅和切尔尼戈夫（Chernihiv）的军事活动，以"提升互信，创造必要条件促成进一步谈判以达成签署协议的最终目标"。

据梅丁斯基表示，俄方收到的乌方书面建议内容包括：乌克兰宣布成为国际法律保障下的永久中立、不结盟、无核武器国家，并提出了对乌给予安全保障国家的建议名单；没有包括俄罗斯在内的安全保障国的同意，乌克兰放弃加入军事联盟，不在其领土上设立外国军事基地以及外国驻军，不举行军事演习；俄罗斯不得反对乌克兰加入欧盟；乌克兰要求在两国元首会议上正式作出最终决定。

至于克里米亚及乌东顿巴斯地区仍为争议地区。乌克兰谈判代表、总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）表示，乌克兰代表团曾提出"在15年内通过双边谈判"解决俄罗斯于2014年从乌克兰并兼併的克里米亚半岛问题。

目前，乌克兰未就国际安全保障问题跟俄方达成一致。乌克兰认为除了联合国安理会成员国，德国、加拿大、波兰、以色列和土耳其可作为中立地位的乌克兰作为安全保障国， 其中一些国家已初步同意这项建议。一旦发生状况，须在三天内进行磋商，由保障国向乌克兰提供援助。而乌克兰政府将就此安全保障协议进行全民公投，必须获得公众支持才会经由议会批准。

尽管此次伊斯坦布尔谈判取得重要进展，但仍停留在外交层面，在停火及俄方撤军问题上仍有大量问题尚待解决，因此估计战事仍会持续一段时间。

而美国及英国对上述声明持怀疑谨慎的态度。布林肯周二在与摩洛哥外长布里塔举行的联合记者会上表示，他并没有看到乌俄之间的会谈有"推进"的迹象，美方没有看到俄方打算"认真看待谈判"的态度。

布林肯说："俄罗斯说了什么，与俄罗斯做了什么，我们更关切后者。"他直言，行动比语言更重要，在美方看到俄罗斯确实答应停火之前，绝不能有所松懈。他更示警，俄罗斯虽称将减少基辅和切尔尼戈夫的军事行动，但这很可能只是转移焦点而已。