拜登强调：尽管发生乌克兰战争 亚太地区仍具有战略意义

美国/新加坡/拜登/

美国总统拜登周二表示，尽管俄罗斯入侵乌克兰引发了危机，但面对中国的"野心"，亚太地区仍然对美国具有战略意义。拜登周二会晤来访的新加坡总理李显龙，双方发表联合声明，谴责俄罗斯入侵乌克兰，也强调印太地区和平稳定的重要性，鼓励和平解决争端。

广告 继续浏览后续

法新社报道，拜登周二在白宫会见来访的新加坡总理李显龙时表示，“虽然我们在应对欧洲发生危机，但美国仍快速落实将焦点日益放在亚太地区的印太战略之上。”

拜登形容美国是个"感到自豪的印太国家"，并表示希望确保这个地区"自由与开放"。白宫认为，崛起中的中国试图主宰国际贸易路线。拜登政府将亚太地区视为其应对中国扩张的外交和国防政策的核心。

李显龙是拜登入主白宫以来，首位造访白宫的东南亚国家领导人。他呼吁加强美国与东盟之间的关系，他表示“这有助于美国在亚太地区的存在，深化与众多国家的关系，加强其战略地区利益”。李显龙说，希望拜登"深化"与中国的关系，但也与其他国家"强化"关系。这反映做为国际贸易中心的新加坡希望同时与美中维持良好关系。

拜登在白宫与新加坡总理李显龙举行双边会谈后，双方发表联合声明，谴责俄罗斯入侵乌克兰，也强调印太地区和平稳定的重要性，鼓励和平解决争端。

联合声明中指出，美、新战略伙伴关系基础是共同尊重以规则为基础的国际秩序，遵守国际法，以及联合国宪章所规定的包括尊重主权、和平解决争端、国家合作与基本人权等原则。

拜登与李显龙强调对主权、独立与领土完整原则的坚定承诺，并谴责俄罗斯无端入侵乌克兰行为。美国与新加坡也将确保有效实施对俄罗斯制裁，对乌克兰不断恶化的人道危机深表关切。

拜登在声明中重申美国对印太地区盟友与伙伴持续且不断增强的承诺，也重申坚决支持东盟中心地位，支持东盟为中心的地区架构，美国也寻求与所有印太地区有共同目标的伙伴合作。

声明也强调印太地区和平稳定的重要性，鼓励和平解决争端。

此外，双方针对朝鲜、缅甸局势、航行自由、气候变迁、网络安全等议题交换意见，也谈及扩大与深化两国合作。