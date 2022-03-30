两英国最高级别法官辞任香港法官 外相支持 拒合理化以国安法打压人权

香港/政治

被指削弱香港人权自由和司法独立的《港区国安法》实施快近两年，英国最高法院正副院长即日辞去香港最高级别法院的非常任法官职务，指英国法官若继续在港兼任法官，难免被视为替一个背离政治和言论自由的政权背书。有关决定获得英国外相和监察香港人权状况的民间组织「香港监察」支持，后者指国安法已拆毁中港司法制度的分野，徒为一个已经妥协的制度提供法理。

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作为香港最高级别法院的终审法院，其海外非常任法官对维持香港有别于中国的司法独立非常重要，召回英国法官难免影响香港的司法独立，而在英国国会今日辩论应否召回兼任香港终院非常任法官的英国法官之时，最高法院发布两名院长辞任香港法官的宣布。

在两名英国法官辞任后，香港终院尚有十名来自普通法系的海外非常任法官，当中半数为来自英国的退休法官；另有四人为澳洲及加拿大的现职法官。现时未知他们会否采取与两名英国最高法官一样的决定。

今(30日)天辞任香港终审法院非常任法官的，是英国最高法院院长韦彦德勋爵（Lord Robert Reed）和副院长贺知义勋爵（Lord Patrick Hodge），韦彦德勋爵在高院声明中表示，香港法院对法治的仍受国际尊重，但与英国政府共同商讨后认为，若继续兼任香港法官，难以不被视为替一个背离政治和言论自由的政权背书。

英国外相支持撤回该国在港兼任法官的决定，其声明重申，中国用国安法破坏《中英联合声明》中承诺港人的基本权利和自由，包括限制表达自由、打压反对声音和将异见变成犯法；另外，国安法亦违背了《声明》中保障的行政、立法、司法三权高度自治。由于深具寒蝉效应的国安法透过司法机构实施，英国法官实在无法继续当香港终院的法官。外相卓慧思（Liz Truss）更指出，国安法对言论和新闻自由以及结社自由的制度性破坏，已经到了一个临界点，令英国法官不再适合在香港最高级别法院当法官，否则会有令打压合理化之嫌。

有关英国法官应否继续兼任香港终院法官一事近日在英国再起争议，与近日一连串事件有关，包括英国监察香港人权状况的非政府组织「香港监察」被香港警方指为可能触犯国安法，要求该组织删除其网站；另外，前立法会议员张超雄2020年在立法会内开会时走到主席台前高呼口号，竟被包括刚辞任的韦彦德勋爵在内的终院法官裁定违法，事件在英国司法界引发争议。

中国政府因应2019年的反对修订逃犯条例风波而于2020年6月底在港推出国安法，中港政府强调，这是香港由乱转治的转折点。不过，不少西方国家认为，国安法用以打压港人的人权，参与民主派立法会初选47人被指涉嫌串谋颠覆国家政权，以及传媒大亨黎智英及《苹果日报》多名新闻工作者被控勾结外国势力便是明显的例子。