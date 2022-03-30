中国举办阿富汗邻国外长会议 俄罗斯美国参加

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中国从周三3月30日开始举行为期两天的阿富汗邻国外长会议，讨论阿富汗问题。俄罗斯外长拉夫罗夫已经抵达，美国确认阿富汗问题特别派代表与会。

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中国今天开始在安徽屯溪举行为期两天的阿富汗邻国外长会议，中方表示阿富汗临时政府代理外长穆塔基出席。美国确认阿富汗问题特别代表韦斯特与会。

俄罗斯外长拉夫罗夫今天已经抵达安徽屯溪，呼吁走向一个多极，公正和民主的世界秩序。

法新社指出自2月24日俄罗斯入侵乌克兰，受到西方国家的强烈谴责和经济金融制裁后，俄罗斯外长首次访华。此前北京拒绝谴责莫斯科军事入侵乌克兰，还反对西方对俄罗斯的经济制裁。

阿富汗邻国外长出席本次中国举办有关阿富汗会议，包括俄罗斯、巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。

在塔利班控制阿富汗政权后，受国外数十亿资产被冻结及国际援助暂停的影响， 阿富汗正面临严重的金融和人道危机。中国外长王毅上周到访阿富汗。

路透社消息，中国外交部发言人汪文斌说，经各方协商，在阿富汗邻国外长会期间，将召开阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议。中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇主持会议，美国、俄罗斯、巴基斯坦三国阿富汗问题特别代表出席。

中国与阿富汗有76公里长的接壤边界，长期以来北京始终担心阿富汗成为中国维吾尔族分离及极端伊斯兰教组织的后备基地。